В субботу в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях завтра, 13 июня.

«Днем 13 июня с сохранением до конца суток по городу и области ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, об опасных метеорологических явлениях сегодня предупреждал Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей. Отмечалось, что днем ​​по городу будет гроза, град и шквал 15 – 20 м/с; в области также – грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с. Из-за грозы в регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.