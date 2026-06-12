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В субботу в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Общество 13:51   12.06.2026
Виктория Яковенко
В субботу в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях завтра, 13 июня.

«Днем 13 июня с сохранением до конца суток по городу и области ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, об опасных метеорологических явлениях сегодня предупреждал Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей. Отмечалось, что днем ​​по городу будет гроза, град и шквал 15 – 20 м/с; в области также – грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с. Из-за грозы в регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 13:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях завтра, 13 июня.".