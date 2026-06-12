В субботу в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях завтра, 13 июня.
«Днем 13 июня с сохранением до конца суток по городу и области ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
Напомним, об опасных метеорологических явлениях сегодня предупреждал Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей. Отмечалось, что днем по городу будет гроза, град и шквал 15 – 20 м/с; в области также – грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с. Из-за грозы в регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 13:51;