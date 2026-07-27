Live

Новости Харькова — главное 27 июля: удар по городу

Общество 07:20   27.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 27 июля: удар по городу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

«Молния» атаковала ночью Харьков – детали

Ночью 27 июля около 00:15 россияне ударили по Харькову. Мэр Игорь Терехов уточнил: по городу ударил вражеский БпЛА типа «Молния». «Прилет» зафиксировали в Слободском районе.

«Имеем информацию о попадании вражеского БпЛА типа «Молния» в фасад не эксплуатируемого здания», – добавил городской голова.

Информации о пострадавших и разрушении гражданской инфраструктуры нет.

Отметим, тревога в Харькове этой ночью звучала дважды – с 00:03 до 03:40 и 03:49 до 06:48. Основной угрозой стали беспилотники. Также по области враг бил из РСЗО.

Читайте также: Сегодня 27 июля 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
26.07.2026, 12:43
Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)
Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)
26.07.2026, 21:41
Новости Харькова — главное 26 июля: прилет «бандероли», FPV атаковал грузовик
Новости Харькова — главное 26 июля: прилет «бандероли», FPV атаковал грузовик
26.07.2026, 21:44
Харьков может остаться без вузов и ученых: их переманивают на запад Украины
Харьков может остаться без вузов и ученых: их переманивают на запад Украины
26.07.2026, 18:01
«Бандероль» ударила по дому в Харькове: есть погибшая, пострадали дети
«Бандероль» ударила по дому в Харькове: есть погибшая, пострадали дети
26.07.2026, 12:49
Белгород без света, в Ярославле пылает НПЗ: РФ пережила массированный обстрел
Белгород без света, в Ярославле пылает НПЗ: РФ пережила массированный обстрел
27.07.2026, 07:55

Новости по теме:

27.07.2026
«Молния» атаковала ночью Харьков – детали
25.07.2026
Новости Харькова — главное за 25 июля: скончался водитель, Дергачи обесточены
24.07.2026
Дроны охотятся на авто в Харькове, удар по «скорой» в Золочеве — итоги 24 июля
24.07.2026
«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать
24.07.2026
Больше 40 тысяч цветов высадили в Холодногорском районе (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 27 июля: удар по городу», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".