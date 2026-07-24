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Дроны охотятся на авто в Харькове, удар по «скорой» в Золочеве — итоги 24 июля

Происшествия 23:00   24.07.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Дроны охотятся на авто в Харькове, удар по «скорой» в Золочеве — итоги 24 июля

В Харькове и Золочеве россияне дронами ударили по гражданским авто и «скорой», а в области обстреляли склады и почту. В суд передали дело водителя Audi, который на скорости 150 км/ч сбил двоих подростков. С 27 июля возвращают электрички Харьков – Дергачи, а к 1 сентября в Харькове откроют десятую подземную школу. МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 июля.

Два дрона ударили сегодня по гражданским авто в Харькове

Первый «прилет» был в Киевском районе около 14:00. Сначала начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что есть раненый — медики проводят реанимацию. Но спасти пострадавшего не удалось — он скончался в «скорой». Второй дрон ударил по автомобилю также в Киевском районе в 17:00 — водитель в больнице.

Накануне поздно вечером FPV-дрон атаковал машину экстренной медицинской помощи в Золочеве

Подробности «Объективу» рассказал начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко. По его данным, «скорая» ехала на вызов. В результате удара дрона травмированы водитель и парамедик. В той же Золочевской громаде утром подорвался на взрывчатке автомобиль «Нива». Ранения получил руководитель местного сельскохозяйственного предприятия, пострадали два сельхозпроизводителя. Инцидент произошел возле села Березовка.

В течение суток оккупанты обстреливали на Харьковщине склады и почтовые отделения

Крупный пожар произошел после «прилета» по складским помещениям в Дергачах ночью. КАБы попали в депо и отделение «Новой почты» в Изюме, сообщила пресс-служба компании. Днем по Изюму прилетела «Бандероль». ГВА информировала о повреждении здания «Укрпочты». Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В суд передали дело водителя Audi, который на скорости 150 км/ч сбил двоих подростков в Харькове

ДТП произошло 20 мая. Тогда погиб 18-летний юноша, 17-летняя девушка получила тяжелые травмы. В областной прокуратуре сообщили — водитель в СИЗО искренне раскаивается. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Электрички Харьков – Дергачи вернутся на маршрут с понедельника, 27 июля

По данным начальника Малоданиловской громады Александра Гололобова, будет курсировать дизель-поезд. До 31 июля график будет сокращенным в сравнении с обычным. Утром поезда будут отправляться только из Дергачей в Харьков. Вечером — будет по два рейса в обоих направлениях.

Десятую подземную школу откроют в Харькове до 1 сентября

Мэр Игорь Терехов заявил, что укрытия для обучения пользуются огромным спросом. Новая школа сможет принять 1200 учащихся в две смены.

Дождливые выходные прогнозируют на Харьковщине

По данным Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, кратковременные дожди будут днем и в субботу, и в воскресенье. Также местами ожидаются грозы и порывы ветра. Жара не наступит — воздух прогреется максимум до 28 градусов.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Защита от FPV-дронов: «скорые» Харьковщины получили еще 20 систем РЭБ (фото)

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Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 июля.".