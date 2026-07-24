Десятую большую подземную школу в Харькове планируют открыть 1 сентября

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что 1 сентября в городе планируют открыть еще одну подземную школу.

«Мы были первыми в строительстве метрошкол, они пользуются огромным спросом. Кроме того, мы построили девять подземных школ, туда также ходят с большим удовольствием дети. Кроме этого, 1 сентября мы рассчитываем ввести в эксплуатацию еще одну большую подземную школу, рассчитанную на 1200 учеников в две смены. Делаем все, чтобы 1 сентября дети пошли в эту десятую подземную школу», — отметил городской голова.

Он также рассказал, что работа по строительству подземных учебных пространств в городе не останавливается, несмотря на нехватку средств.

«Да, средств катастрофически не хватает: у нас нет субвенции из государственного бюджета, но за счет средств города продолжаем реализацию этих проектов. Кроме этого, строим подземный детский сад», – добавил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»