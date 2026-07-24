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Погибшие на Киевщине: вероятно, атаковали полигон во время выставки вооружения

Происшествия 15:04   24.07.2026
Виктория Яковенко
Погибшие на Киевщине: вероятно, атаковали полигон во время выставки вооружения Фото: Владимир Зеленский

Сегодня, 24 июля, днем ​​армия РФ атаковала баллистикой Киевскую область. В результате «прилетов» есть погибшие и пострадавшие. Сейчас проверяют информацию, что под ударом мог оказаться частный полигон, где проходили мероприятия.

Дополнено в 15:04. В результате ракетного удара по Киевщине погибли 10 человек, еще около 100 – пострадали, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

«По факту этого военного преступления Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ст. 438 УКУ. В то же время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УКУ о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям. Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Напротив – требует максимального профессионализма, осторожности и осознания каждого шага», — пишет Кравченко.

Он отметил: следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

14:49. «Очень серьезный был удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения, там были наши знакомые. Это пусть официальные сообщения уже будут потом. Скорее всего, это было под конкретное событие. И, к сожалению, имеем погибших, разрушение и так далее», — сначала сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции Валерий Боров в эфире «Апострофа» .

Видео: «Апостроф»

Также появилось краткое сообщение от советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова (Флеша). Он заверил, что с ним все хорошо.

«Друзья спасибо, со мной все нормально. Команда жива», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что идет спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. По состоянию на 14:00 было известно о десятках пострадавших. Шесть человек погибли.

«Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей», — отметил Зеленский.

В Украинском совете оружейников информировали, что произошел вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии.

«Информация о точном месте пребывания участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливаются компетентными органами», — говорится в сообщении.

В. и. о. главы Киевской ОВА Руслан Олейник написал, что предварительно, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. Сейчас эту информацию тщательно проверяют.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 15:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 24 июля, днем ​​армия РФ атаковала баллистикой Киевскую область. В результате «прилетов» есть погибшие и пострадавшие.".