Вражеский БпЛА ударил по Харькову: есть пострадавший (дополняется)

Попадание ударного БпЛА зафиксировали в Киевском районе Харькова. Предварительно, дрон прилетел в авто. Есть пострадавший.

Дополнено в 14:18. Состояние пострадавшего из-за удара по Киевскому району тяжелое, медики проводят реанимационные мероприятия, уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:14. Предварительно, в Киевском районе российский дрон попал в легковой автомобиль, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

14:05. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 14:00. По предварительной информации, пострадал один человек.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были 20 населенных пунктов Харьковской области, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали девять человек, в том числе ребенок. Враг за сутки выпустил на регион три КАБа, четыре БпЛА типа «Герань-2», один «Ланцет», семь «Молний», ​​семь FPV-дронов, тип еще 17 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.