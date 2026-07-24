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Вражеский БпЛА ударил по Харькову: есть пострадавший (дополняется)

Происшествия 14:18   24.07.2026
Виктория Яковенко
Вражеский БпЛА ударил по Харькову: есть пострадавший (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Попадание ударного БпЛА зафиксировали в Киевском районе Харькова. Предварительно, дрон прилетел в авто. Есть пострадавший. 

Дополнено в 14:18. Состояние пострадавшего из-за удара по Киевскому району тяжелое, медики проводят реанимационные мероприятия, уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:14. Предварительно, в Киевском районе российский дрон попал в легковой автомобиль, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

14:05. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 14:00. По предварительной информации, пострадал один человек.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были 20 населенных пунктов Харьковской области, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали девять человек, в том числе ребенок. Враг за сутки выпустил на регион три КАБа, четыре БпЛА типа «Герань-2», один «Ланцет», семь «Молний», ​​семь FPV-дронов, тип еще 17 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадание ударного БпЛА зафиксировали в Киевском районе Харькова.".