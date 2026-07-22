Сегодня 22 июля 2026: какой праздник и день в истории

22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. В 1342 году начался Магдалинин потоп в Европе. В 1819-м состоялась премьера спектакля по пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». В 1921-м «появился» писатель Остап Вишня. В 1922-м основали первый курень старших пластунов «Лесные Черты». В 1942-м нацисты окончательно оккупировали территорию Украины. В 1969-м в Испании реставрировали монархию – на престол взошел Хуан Карлос I. В 2011-м произошли теракты в Норвегии, устроенные Андерсом Брейвиком.

Праздники и памятные даты 22 июля

22 июля в мире – Всемирный день мозга.

Также сегодня: День летнего отдыха, День гамака, День манго, День приближенного значения числа Пи.

22 июля в истории

22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. Это произошло в рамках Первого крестового похода. Подробнее.

22 июля 1342 года, на день святой Марии Магдалины, началось одно из самых масштабных наводнений в истории Центральной Европы — Магдалинин потоп. Многие исследователи считают его крупнейшим или одним из самых больших наводнений за всю историю наблюдений в регионе. Во время потопа разлились почти все крупные реки Центральной Европы: Рейн, Дунай, Мозель, Эльба, Влтава и другие, а также притоки. Больше всего досталось территории современных Германии, Австрии, Венгрии, Чехии и Польши. Последствия наводнения достигли даже севера Италии.

Федеральный институт гидрологии Германии на информационной платформе Undine отмечает: событием, повлекшим за собой наводнение, считают несколько дней чрезвычайно сильных осадков, произошедших между 19 и 25 июля 1342 года. Им предшествовала летняя засуха.

«Наводнение Святой Марии Магдалины 1342 года является важнейшим исторически задокументированным наводнением в Центральной Европе, в результате которого погибли многие люди. Мемориальная доска в Вюрцбурге описывает наводнение 1342 года так: «В год Господень 1342 […] река Майн разлилась больше, чем когда-либо прежде, так что она смыла первые каменные статуи над лестницей Вюрцбургского собора и далее. Мост с его башнями, стенами и многими каменными домами в Вюрцбурге обрушился. […]» Франкфуртский мост также был разрушен, а в Майнце вода достигла собора. Во многих местах разрушились мельницы, дома и другие постройки были смыты водой, а также снесены бесчисленные мосты», — описывают события в материале Федерального института гидрологии.

Точное количество жертв потопа неизвестно. Однако счет шел на тысячи. Кроме того, что вода непосредственно отнимала человеческие жизни, наводнение имело и отсроченные последствия. Главное из них – голод, возникший из-за затопления сельскохозяйственных земель.

22 июля 1819 года в Полтаве состоялась премьера спектакля по первому драматическому произведению украинской литературы – «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского. Подробнее.

22 июля 1921 года «появился» писатель Остап Вишня. Подробнее.

22 июля 1922 года основан первый и крупнейший курень старших пластунов (в возрасте более 18 лет) – «Лесные Черты». Подробнее.

22 июля 1942 года нацисты захватили последний город УССР – Свердловск Ворошиловградской области (сейчас – Довжанск Луганской области). С этого момента территория Украины была полностью оккупирована нацистскими захватчиками. Подробнее.

22 июля 1969 года Хуан Карлос I официально стал королем Испании, сменив во главе страны многолетнего диктатора Франсиско Франко (он правил 30 лет — с 1939-го). Подробнее.

22 июля 2011 года произошли теракты в Норвегии. 32-летний Андерс Брейвик устроил стрельбу на острове Утойа, где находился молодежный лагерь Лейбористской партии – Лига рабочей молодежи. Погибли 68 человек, в основном это была молодежь в возрасте от 16 до 22 лет, были и младшие подростки. Этой трагедии предшествовала еще одна в тот же день – взрыв в Осло, у здания норвежского правительства. Подробнее.

Церковный праздник 22 июля

22 июля чтят память равноапостольной мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Подробнее.

Народные приметы

Если луна ночью тусклая, то в конце июля пойдут дожди.

Если 22 июля идет дождь, то в августе во время сенокоса будет дождь.

Если в лесу много муравейников, зима будет затяжной и морозной.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя ходить по росе голыми ногами.

Нельзя держать грязными окна и занавески.