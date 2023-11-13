Сегодня 13 ноября: какой праздник и день в истории

13 ноября в разные годы родились Мустафа Джемилев и Остап Вишня (Павел Губенко). В 1918 году началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР. В этот же день провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1997-м состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Праздники и памятные даты 13 ноября

13 ноября – Всемирный день доброты.

Также отмечают День симфонического металла, День молодых читателей и Международный день слепых.

13 ноября в истории

13 ноября 1889 года родился украинский писатель Остап Вишня (настоящее имя — Павел Губенко).

Всем он известен как автор юмористических фельетонов, которые сам назвал «усмішками». Но его судьба была далеко не такая веселая, как его произведения. Павел Губенко получил медицинское образование. Участвовал в Первой мировой войне, работая в хирургическом отделении Юго-Западной железной дороги. После создания УНР служил Украинскому государству – был мобилизован в медицинскую часть. А в 1919-м уже был начальником медицинско-санитарного управления Министерства железных дорог УНР. Он занимался всеми железнодорожными госпиталями, в которых оказывали помощь воинам армии УНР и Украинской Галицкой армии. А параллельно – писал свои первые фельетоны, в том числе и неприятные украинской власти (например, ему приписывают фразу: «В вагоне Директория, под вагоном территория…»).

В том же 1919-м Губенко захватили в плен большевики. Его перевезли в Харьков и держали в тюрьме до 1921 года. По одной из версий, освобождал Губенко из тюрьмы лично Николай Скрипник (на тот момент – народный комиссар внутренних дел Украинской СРР). Он якобы читал выходившие в УНР юморески писателя и считал, что такой талант надо «переманить» на сторону советской власти. Изначально эта идея сработала. Уже в 1921-м писатель стал работать в газете «Известия ВУЦИК». А 22 июля в издании «Селянська правда» впервые напечатали его фельетон с подписью «Остап Вишня». В Харькове Вишня входил в литературные объединения («Плуг» и «Гарт»), работал с Василием Элланом-Блакитным в журнале «Красный перец» и с 1930 года жил в печально известном доме «Слово».

Конечно, его прошлое на службе в УНР советские власти Остапу Вишне не простили. Во время репрессий 1930-х его арестовали. С 1933-го по 1934-й он сидел в тюрьме в Харькове по обвинению в «контрреволюционной деятельности и терроризме», в частности в вымышленном «покушении» на секретаря ЦК ВКП(б) Павла Постышева. На допросах он умудрился не потерять юмор и предлагал обвинить его еще и «в изнасиловании Клары Цеткин». Вплоть до 1943-го находился в концлагере на Печоре. В 1937-м его должны были расстрелять, но начальника лагеря расстреляли раньше, и приказ о смертной казни Вишни потерялся. Освободили Вишню по ходатайству Никиты Хрущева – тот прислушался к просьбам Александра Довженко и уговорил Сталина. В тот момент подпольщики УПА распространяли информацию о том, что народного любимца Остапа Вишню замучили в лагерях. В ответ на это писатель был вынужден написать сборник памфлетов о «буржуазных националистах» — «Самостоятельная дыра». Несмотря на тон этих произведений, «буржуазные националисты» искренне приветствовали освобождение Вишни, справедливо полагая, что причатны к нему. Творчество «из-под палки» после лагерей тяжело давалось писателю. После войны он работал в журнале «Перец». Жил в домах писателей (сначала – «Ролит», далее на Большой Васильковской в Киеве). В 1955-м его официально реабилитировали. А в 1956-м Остап Вишня скончался от сердечного приступа.

13 ноября 1918 года началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР – орган государственной власти, пришедший на смену гетманату Скоропадского (окончательно от правления гетмана избавились в декабре 1918-го).

Первый состав Директории выбирали в Киеве тайно – того же 13 ноября. Возглавил директорию Владимир Винниченко. После отставки Винниченко – с 11 февраля 1919 года – и до конца истории Директории ее возглавлял Симон Петлюра. Большую часть периода своего существования Директория не руководила УНР в классическом понимании государственного управления, а сопротивлялась большевистским захватчикам. На рубеже 1918-1919 годов большевики контролировали значительную часть страны. Украинская армия вела постоянные битвы, но постепенно отступала. В дальнейшем Симон Петлюра осуществлял управление боевыми действиями, находясь на западе Украины и за границей. По его инициативе прошли два зимних похода армии УНР. Первый — с декабря 1919-го по май 1920-го. Второй — в 1921 году. Он завершился окружением и гибелью части войска, а затем отступлением. После организованной военной борьбы с большевиками руководство и армия УНР уже не вели, окончательно став правительством в изгнании. На украинских территориях до 1923 года продолжалось партизанское движение.

13 ноября 1918 года во Львове Украинская национальная рада приняла «Временный основной закон о государственной самостоятельности украинских земель бывшей Австро-Венгерской монархии». Им провозгласили Западноукраинскую народную Республику.

В состав государства включили украинские этнические земли, которые до этого входили в состав Австро-Венгерской империи: Галичину, Буковину и Закарпатье. В общей сложности территория ЗУНР составила 70 тыс. квадратных километров, а население — 6 млн человек. Также утвердили герб – это был золотой лев на синем фоне – и флаг – сине-желтый. В этот же день вышел закон об организации армии. Еще до своего официального провозглашения молодое украинское государство было в состоянии войны с Польшей. Поляки не согласились с независимостью ЗУНР и боролись за присоединение земель к своему государству, считая «исконно польскими». 22 января 1919 года в Киеве подписали «Акт злуки», согласно которому ЗУНР объединилась с Украинской народной республикой. После этого ЗУНР официально стала западной областью УНР. 18 июля 1919 года вся территория бывшей ЗУНР была оккупирована поляками. Политическая деятельность бывших чиновников ЗУНР продолжалась в эмиграции.

13 ноября 1943 года родился будущий лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Хотя он родился в Крыму, большую часть жизни провел вдали от родной земли. Уже 18 мая 1944-го вместе со всем крымскотатарским народом семью Джемилевых депортировали — в Узбекистан. Там Мустафа окончил школу и пытался поступить в Среднеазиатский государственный университет, но не смог – из-за запрета принимать в университет крымских татар. К движению сопротивления подключился еще подростком – в 16 лет. В течение жизни Джемилева шесть раз арестовывали, а после отправляли в тюрьмы, лагеря и ссылки (иногда во время отбывания одного срока для него придумывали еще одно обвинение и снова осуждали). Впервые его осудили в 1966 году — из-за отказа служить в советской армии по политическим мотивам. А самое известное из дел против него – Омское, в 1975-1976 годах, – было уже четвертым. Именно из-за него Джемилев объявлял голодовку, продолжавшуюся 303 дня. Поводом для судилища стали личные письма и записи на английском и немецком языках, которые обнаружили у заключенного Джемилева. Тексты, на самом деле, не содержали информации, запрещенной лагерными правилами. Суд проходил в закрытом режиме, но к нему внимание привлекали правозащитники и диссиденты с помощью западной прессы. Среди открыто выступивших в защиту Джемилева был академик Андрей Сахаров.

Он, в частности, написал открытое письмо Генсеку ООН, лидерам мусульманских народов и в организацию «Amnesty International». Когда же в апреле 1976 года начался суд, то главный свидетель обвинения в процессе отказался от своих показаний, заявив о давлении со стороны КГБ. Тем не менее, Джимилев получил приговор в виде 2,5 года лишения свободы в лагере строгого режима на Дальнем Востоке. После этого он прекратил голодовку – по просьбе Сахарова. Позже Мустафу судили еще раз и ссылали в Якутию, куда к нему приехала будущая жена Сафинар, и где родился их сын Хайсер. В 1983-м произошел последний арест, после которого Джемилева приговорили к трем годам лагерей суфорого режима – за попытку воспользоваться паромной переправой «Крым—Кавказ» и похоронить своего отца в Крыму. Желание похоронить отца на родной земле советские власти назвали «организацией массовых беспорядков». Во время отбывания этого наказания против него возбудили еще одно уголовное дело и снова судили. Но в 1986-м суд вынес приговор: три года условно, прямо в зале суда Джемилева освободили. По разным версиям, это либо было результатом общения Сахарова с Горбачевым, либо договоренности между Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В 1987-1988 годах Мустафа Джемилев участвовал в организации протестов крымских татар (в том числе многодневных демонстраций на Красной площади в Москве). Главным требованием, конечно, было право на возвращение народа в Крым. Сам Мустафа Джемилев вернулся в Крым в 1989 году. Тогда же его избрали главой Организации крымскотатарского национального движения. А в 1991-м на национальном съезде крымскотатарского народа — Курултае — его избрали председателем Меджлиса крымскотатарского народа. С марта 1998-го Мустафа Джемилев начал работать народным депутатом Верховной Рады Украины. Он и Рефат Чубаров стали первыми представителями крымскотатарского народа в украинском парламенте. В дальнейшем Джемилева переизбирали в парламент на каждых выборах, и сейчас он — действующий народный депутат Украины.

13 ноября 1997 года состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. Этот день считается датой создания ЦИК. До появления отдельного органа, отвечающего за выборы, их в Украине организовывали по принципу, который остался от УССР. В советское время выборы народных депутатов назначал сам Верховный Совет УССР. А избирательную комиссию собирали к каждым выборам – за четыре месяца до их начала. В ноябре 1997-го была создана Центральная избирательная комиссия и принят соответствующий закон о ЦИК, регламентирующий ее работу. После этого состоялось первое заседание ЦИК в понимании функционала комиссии, который мы знаем сейчас.

Церковный праздник 13 ноября

13 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он родился в Антиохии (современная Сирия) около 347 года. Отец Иоанна был военным начальником. Он рано умер, почти сразу после рождения сына. Мать-христианка воспитала сына в своей вере. Она же приложила усилия, чтобы сын получил блестящее образование. Вернувшись в родную Антиохию, Иоанн принял крещение, а через три года стал чтецом. После смерти матери раздал все имущество, отпустил на волю рабов и стал монахом, поселившись в обособленной обители. Часть жизни провел в пустыне, но со временем из-за состояния здоровья вернулся в Антиохию. Там стал сначала дьяконом, а впоследствии – возведен в архиепископы с резиденцией в Константинополе. Проповеди святителя, где он изобличал пороки власть имущих, стали причиной недовольства им со стороны руководства государства. В частности, императрица Евдоксия даже отправила Иоанна в тюрьму, но как только он уехал из Константинополя, в городе началось землетрясение, и испуганная Евдоксия немедленно вернула святого обратно. Однако Иоанна все же отправили в изгнание – сначала в Армению, а оттуда через два года – в Пицунду. По пути туда святитель умер. За свою жизнь Иоанн Златоуст написал большое количество произведений, которые являются «классикой» христианской литературы.

Народные приметы

Если ветер в этот день затих только к вечеру, то в ближайшие дни будет потепление.

Если на ночном небе сильно мерцают звезды, погода будет ветреной и снежной.

Что нельзя делать 13 ноября

Нельзя отправляться в далекое путешествие.

Нельзя в этот день проявлять скупость, а то встретите Новый год в нищете.