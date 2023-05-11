Сегодня 11 мая: какой праздник и день в истории

11 мая год назад Силы обороны освободили поселок Питомник на Харьковщине, а в Харькове начали переименовывать топонимы, связанные с РФ. В этот день в 1720 году родился барон Мюнхгаузен, а в 1811 году — знаменитые сиамские близнецы Чанг и Энг. В 1944 году в СССР приняли решение о депортации крымских татар, а в 1960 году агенты «Моссада» похитили в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Праздники и памятные даты 11 мая

11 мая государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

В мире также нет значительных международных мероприятий.

11 мая в истории

11 мая 868 года датирован один из двух первых точно датированных печатных документов – «Алмазная сутра».

Ее изготовил китайский монах. «Алмазная сутра» является основным буддийским текстом раннего периода буддизма. Ее содержание составляет беседа Будды с известным монахом-подвижником Субхути. В колофоне документа написано: «С благоговением сделано для всеобщего бесплатного распространения Ван Цзе по поручению его родителей в 15-м номере 4 месяца года Сяньтун (т.е. 11 мая 868)». Документ приобрел археолог Марк Аурель Стейн у монаха в пещерах Могао, где находилась огромная библиотека рукописей.

11 мая 1720 года родился тот самый Мюнхгаузен – Иероним-Карл-Фридрих фон Мюнхгаузен, реальный немецкий барон, ставший известным литературным и кинематографическим персонажем.

Мюнхгаузен определенную часть своей жизни жил и служил в Московии, а вернувшись в Германию, рассказывал басни о тех годах – и рассказы становились все более фантастическими. Обычным местом его рассказов был охотничий павильон, который Мюнхгаузен обустроил в своем имении и увешал головами диких зверей. Это помещение известно как «павильон лжи». Другим излюбленным местом был кабак отеля «Король Пруссии» в соседнем Геттингене. Рассказы барона, которые он, по сути, не пытался выдавать за истину, в пересказах пошли в народ. Впоследствии 16 наиболее популярных сюжетов опубликовал берлинский альманах «Путеводитель для веселых людей». А в 1785 году вышла известная книга Распе. Он, по сути, просто литературно обработал и объединил уже известные сюжеты. Книга стала настолько популярной в Европе, что в Боденвердер, где жил Мюнхгаузен, начали стекаться зеваки, чтобы посмотреть на барона-лжеца. Иногда герою книги приходилось даже расставлять вокруг своего дома слуг, чтобы отгонять любопытных. По преданию, даже перед смертью Мюнхгаузен отпустил характерную для себя шутку. Он ответил на вопрос ухаживавшей за ним служанки о том, как он потерял два пальца на ноге: «Их откусил на охоте белый медведь».

11 мая 1811 года в Сиаме (сейчас – Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры. Именно их история дала миру название «сиамские близнецы». Главное, что отличало Чанга и Энга от многих детей с подобным врожденным пороком — долгая и успешная жизнь.

Их слава началась с работы у британца Роберта Хантера. Он возил подростков по миру и показывал в своих представлениях. А когда контракт истек, ребята решили подобным образом зарабатывать самостоятельно. Впоследствии, заработав деньги, они приобрели землю и рабов и создали собственную плантацию в Северной Каролине. Близнецы были успешными и в личной жизни – оба женились (на сестрах Аделаиде и Сари Йейтс) и имели один 10, а другой 11 детей. Мужчины дожили до 62 лет, к концу жизни потеряв значительное количество имущества во времена Гражданской войны в США, и вернувшись к выступлениям в цирке. Умерли братья 17 января 1874 года. Проснувшись утром, Энг обнаружил своего брата Чанга мертвым – у него случился тромбоз синусов мозга. Энг умер через три часа.

11 мая 1944 года Государственный Комитет Обороны CPCP принял постановление № ГОКО-5859 – о выселении крымских татар. В этом документе, традиционно подгоняющем реальность под имперские прихоти, всех поголовно татар обвинили в измене и сотрудничестве с Третьим Рейхом во время войны. При этом депортации подлежали и крымские татары после демобилизации из рядов Красной армии, и те, кто эвакуировался из Крыма до его оккупации. Так, среди тех, кого назвали предателями и депортировали, было (только по официальным данным) 8995 ветеранов войны — 524 офицера и 1392 сержанта. Многие из них имели высокие военные награды.

Понятно, что реальной причиной депортации было не мифическое «поголовное сотрудничество» крымских татар с нацистами, а извечное российское желание «зачистить» Крым. Этноцид стал очередным шагом в бесконечном процессе российской колонизации Крыма. Сама депортация началась 18 мая 1944 года. Крымских татар принудительно вывозили в отдаленные регионы СССР. По советским данным, депортировали более 190 тысяч человек, по переписи Национального движения крымских татар — 423 100. Только в первые годы выселения, по данным НКВД, погибло от 27 до 46,2% депортированных.

11 мая 1960 года агенты «Моссада» захватили нацистского преступника Адольфа Эйхмана, успешно скрывавшегося в течение 15 лет после завершения Второй мировой. Эйхмана схватили посреди улицы в Буэнос-Айресе (Аргентина) и впоследствии под действием транквилизатора погрузили в израильский самолет, прилетевший в Буэнос-Айрес на празднование 150-летия независимости Аргентины. Такая дерзкая операция потребовалась, поскольку официальным путем страны Латинской Америки нацистов не выдавали. Похищение Эйхмана повлекло за собой международный скандал, а последующий публичный суд над ним и те показания, которые он давал, – шок.

Адольф Эйхман был далеко не самым высокопоставленным руководителем Третьего Рейха – всего лишь обершрумбанфюрером и «штабной крысой». Однако именно его называют «архитектором Холокоста». Ведь с декабря 1939 года он возглавлял отдел IV D 4 , а впоследствии IV B 4 (или «еврейский отдел») Главного управления имперской безопасности. Он и его подчиненные непосредственно занимались преследованием и депортацией евреев, а затем – руководили так называемым «окончательным решением еврейского вопроса», то есть массовыми убийствами. После поражения Германии в войне Адольф скрывался в стране в течение пяти лет, меняя имена, места обитания и профессии. В 1950-м смог уехать в Аргентину, куда впоследствии отправилась его жена с детьми. В Аргентине нацист работал электриком на заводе легковых машин. Его подвел собственный сын, похваставшийся знакомой девушке, что он – Николас Эйхман, а его отец «имеет заслуги перед Третьим Рейхом». Отец девушки Лотарь Герман был немецким евреем и бывшим узником концлагерей. Он написал письмо генеральному прокурору земли Гессен Фрицу Бауэру. А Бауэр уже сообщил израильским властям.

Судебный процесс над Эйхманом начался в Израиле 11 апреля 1961 года. Суд признал его виновным в преступлениях против человечества, преступлениях против еврейского народа, принадлежности к преступным организациям. 15 декабря 1961 года нацисту вынесли смертный приговор, а в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года Эйхмана повесили в тюрьме города Рамла.

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской области под руководством российских оккупантов и местных коллаборантов состоялись фейковые референдумы за провозглашение «независимости» так называемых «ЛНР» и «ДНР». «Мастер-класс» по проведению подобных референдумов РФ продемонстрировала в прошлом году на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В Луганской и Донецкой происходило подобное. Результаты были известны заранее. И если в Донецке хотя бы пытались создать иллюзию «демократичности», позволив 10,19% «проголосовать «против» фейковой независимости, то в Луганской области «нарисовали» 96% «за».

11 мая 2022 года в Харькове начался процесс деколонизации городской топонимики. Горсовет проголосовал за переименование трех улиц и района в Харькове. В этот день проспект Московский переименовали в Героев Харькова, Белгородский спуск – на ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – в Харьковское шоссе, а район Московский – в район Салтовский.

Также депутаты своим решением разорвали побратимские отношения Харькова с Белгородом, Москвой, Нижним Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

11 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении поселка Питомник на Харьковщине.

Церковный праздник 11 мая

11 мая христиане чтят память апостолов от 70-ти Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы, и других, пострадавших с ними. Ясон был первым христианином в своем городе – Тарса в Малой Азии. Апостол Сосипатр был родом из Ахаии. Оба они стали учениками апостола Павла. Оба были епископами: Ясон – в Тарсе, Сосипатр – в Иконии. С проповедями отправились на запад и достигли берегов Греции. Там, на острове, они построили церковь во имя первомученика Стефана, и многих крестили. Правитель острова узнал об этом и заточил их вместе с семью разбойниками. Апостолы обратили их в христианство. За веру в Христа все они умерли в муках – в котле с растопленной смолой, серой и воском. Увидев их мучения, в вере в Христа признался тюремный сторож. Ему отрубили левую руку, потом обе ноги, а потом голову. Апостолов Ясона и Сосипатра избили плетьми и снова заключили в тюрьму.

Когда дочь правителя, девушка Керкира, узнала о страданиях мучеников, то также объявила себя христианкой. Правитель пытался уговорить дочь отречься, но она твердо стояла на своем. После мучений, собственный отец приказал повесить девушку на дерево, задушить дымом и расстрелять стрелами. Убив дочь, правитель начал казнить всех христиан на острове. Он отправился преследовать сбежавших, а сменивший его правитель попытался мучить Ясона и Сосипатра. Их бросили в котел с кипящей смолой, однако апостолы остались невредимыми. Тогда новый правитель со слезами воскликнул: «Боже Ясонов и Сосипатров, помилуй меня!» Апостолы крестили его и дали ему имя Севастиан. Вместе с новым верующим правителем они построили на острове несколько церквей, дожили до старости и умерли мирно.

Народные приметы

Яркий рассвет – к теплому лету.

Если 11 мая идет дождь – будет потепление.

Если спрятались бабочки, будет холодно и пасмурно.

Что нельзя делать 11 мая

Нельзя стричь волосы и ногти и прокалывать уши.

Нельзя начинать ремонт или делать перестановку в доме.

Этот день не подходит для помолвки и женитьбы.