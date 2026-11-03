Аварийные отключения света на Харьковщине: как курсирует транспорт в городе
В Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии в связи с масштабной российской атакой на энергетические объекты Украины, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Просим жителей с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям. Энергетики работают над стабилизацией ситуации и восстановлением надежного электроснабжения», – говорится в сообщении.
Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.
«Даже если в вашем доме сейчас есть свет, пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов и не включайте без необходимости энергоемкое оборудование», — обратились в облэнерго.
Около 12:00 в Харьковском горсовете сообщили, что в городе возобновили движение части трамваев и троллейбусов.
По данным мэрии, из-за перебоев с электроснабжением в работе троллейбусных маршрутов действуют следующие изменения:
- №13 и 57: не курсируют;
- №20: курсирует от 602-го микрорайона к разворотному кругу «Ул. Одесская»;
- №31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова».
Вместо троллейбуса №13 на маршруте работает временный автобус.
Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.