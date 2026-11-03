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Аварийные отключения света на Харьковщине: как курсирует транспорт в городе

Общество 12:08   03.11.2026
Виктория Яковенко
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Аварийные отключения света на Харьковщине: как курсирует транспорт в городе Фото: «Харьковоблэнерго»

В Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии в связи с масштабной российской атакой на энергетические объекты Украины, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Просим жителей с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям. Энергетики работают над стабилизацией ситуации и восстановлением надежного электроснабжения», – говорится в сообщении.

Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.

«Даже если в вашем доме сейчас есть свет, пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов и не включайте без необходимости энергоемкое оборудование», — обратились в облэнерго.

Около 12:00 в Харьковском горсовете сообщили, что в городе возобновили движение части трамваев и троллейбусов.

По данным мэрии, из-за перебоев с электроснабжением в работе троллейбусных маршрутов действуют следующие изменения:

  • №13 и 57: не курсируют;
  • №20: курсирует от 602-го микрорайона к разворотному кругу «Ул. Одесская»;
  • №31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова».

Вместо троллейбуса №13 на маршруте работает временный автобус.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Уже утром 3 ноября в пресс-службе мэрии сообщили, что из-за ночной российской атаки в Харькове начались проблемы с теплоснабжением, подачей горячей воды, а также – наблюдается нестабильное напряжение в электросети. В КП «Харьковский метрополитен» добавили: в связи с нестабильным напряжением могут задерживаться и поезда подземки. Также отменили часть маршрутов электротранспорта.
Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии в связи с масштабной российской атакой на энергетические объекты Украины, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".