Аварийные отключения света на Харьковщине: как курсирует транспорт в городе

В Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии в связи с масштабной российской атакой на энергетические объекты Украины, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Просим жителей с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям. Энергетики работают над стабилизацией ситуации и восстановлением надежного электроснабжения», – говорится в сообщении.

Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.

«Даже если в вашем доме сейчас есть свет, пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов и не включайте без необходимости энергоемкое оборудование», — обратились в облэнерго.

Около 12:00 в Харьковском горсовете сообщили, что в городе возобновили движение части трамваев и троллейбусов.

По данным мэрии, из-за перебоев с электроснабжением в работе троллейбусных маршрутов действуют следующие изменения:

№13 и 57: не курсируют;

№20: курсирует от 602-го микрорайона к разворотному кругу «Ул. Одесская»;

№31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова».

Вместо троллейбуса №13 на маршруте работает временный автобус.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.