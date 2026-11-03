От 15 до 30 тыс. грн дают на генераторы и пауэрбанки: кто может получить

ФОПы и юридические лица на Харьковщине могут получить от 15 до 30 тысяч гривен безвозвратной помощи на энергонезависимость своего бизнеса. Прием заявок в рамках второго этапа госпрограммы стартовал 2 ноября и продлится до 27 ноября.

Об этом МГ «Объектив» в ходе SME Digital Day рассказал руководитель Харьковского областного центра занятости Денис Олейник.

Размер финансовой помощи рассчитывается индивидуально в зависимости от штата. Полученные средства предприниматели могут направить на приобретение альтернативных источников питания и энергоэффективного оборудования.

«Все это зависит от количества наемных работников. Поддержка от 15 до 30 тысяч гривен. Эти средства можно потратить на оборудование, на энергосбережение. Генераторы, пауэрбанки, настройка каких-то сетей. Все, что связано с энергетикой», — рассказал Олейник.

Подать заявление на участие в программе можно через портал «Дія».

«У нас есть уже на сегодня две заявки, они сейчас в обработке. Пожалуйста, обращайтесь в службу занятости. Заявки мы принимаем до конца ноября», — отметил руководитель ведомства.

Кроме того, напомнил Олейник, предприниматели могут приобрести оборудование для энергообеспечения и через другие государственные программы, в частности «Власна справа 2.0».