Live
  • Вт 03.11.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 45.53
  • EUR 51.05

От 15 до 30 тыс. грн дают на генераторы и пауэрбанки: кто может получить

Оригинально 12:05   03.11.2026
Елена Нагорная
Подпишитесь на нас в Google
От 15 до 30 тыс. грн дают на генераторы и пауэрбанки: кто может получить

ФОПы и юридические лица на Харьковщине могут получить от 15 до 30 тысяч гривен безвозвратной помощи на энергонезависимость своего бизнеса. Прием заявок в рамках второго этапа госпрограммы стартовал 2 ноября и продлится до 27 ноября.

Об этом МГ «Объектив» в ходе SME Digital Day рассказал руководитель Харьковского областного центра занятости Денис Олейник.

Размер финансовой помощи рассчитывается индивидуально в зависимости от штата. Полученные средства предприниматели могут направить на приобретение альтернативных источников питания и энергоэффективного оборудования.

«Все это зависит от количества наемных работников. Поддержка от 15 до 30 тысяч гривен. Эти средства можно потратить на оборудование, на энергосбережение. Генераторы, пауэрбанки, настройка каких-то сетей. Все, что связано с энергетикой», — рассказал Олейник.

Подать заявление на участие в программе можно через портал «Дія».

«У нас есть уже на сегодня две заявки, они сейчас в обработке. Пожалуйста, обращайтесь в службу занятости. Заявки мы принимаем до конца ноября», — отметил руководитель ведомства.

Кроме того, напомнил Олейник, предприниматели могут приобрести оборудование для энергообеспечения и через другие государственные программы, в частности «Власна справа 2.0».

Читайте также: Зеленский призвал готовиться к длительным отключениям света, атаки FPV

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
03.11.2026, 08:45
Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет
Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет
03.11.2026, 03:31
Новости Харькова – главное 3 ноября: массированный обстрел, нет тепла и воды
Новости Харькова – главное 3 ноября: массированный обстрел, нет тепла и воды
03.11.2026, 11:40
Из-за удара по больнице в Харькове эвакуировали 226 пациентов, 62 пострадавших
Из-за удара по больнице в Харькове эвакуировали 226 пациентов, 62 пострадавших
03.11.2026, 07:34
Что сейчас происходит в Немышлянском районе – последствия «прилетов»
Что сейчас происходит в Немышлянском районе – последствия «прилетов»
03.11.2026, 09:42
Стройматериалы и психологическая помощь: как помогают в Васищево после удара
Стройматериалы и психологическая помощь: как помогают в Васищево после удара
03.11.2026, 12:28

Новости по теме:

03.11.2026
Аварийные отключения света на Харьковщине: как курсирует транспорт в городе
03.11.2026
Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет
02.11.2026
Оккупанты продвигаются, печальный рекорд обстрелов Харькова – итоги 2 ноября
02.11.2026
Лису заметили на крыше в центре Харькова (видео)
02.11.2026
Три реактивных «Шахеда» уничтожили над Харьковом: как сбивали дроны (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «От 15 до 30 тыс. грн дают на генераторы и пауэрбанки: кто может получить», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 12:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ФОПы и юридические лица на Харьковщине могут получить от 15 до 30 тысяч гривен безвозвратной помощи на энергонезависимость своего бизнеса.".