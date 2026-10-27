Сегодня 27 октября 2026: какой праздник и день в истории
27 октября – День украинской письменности и языка. В этот день в 2017 году Каталония провозгласила независимость от Испании. В 1982-м Китай стал первой страной мира, население которой превысило 1 миллиард человек. В 1937-м начались массовые расстрелы в урочище Сандармох, а в Киеве казнили харьковского поэта Майка Йогансена. В 1882-м состоялась премьера первого спектакля Театра корифеев.
Праздники и памятные даты 27 октября
27 октября – День украинской письменности и языка. Традиционно в Украине в этот день пишут радиодиктант национального единства. В этом году его проведут 27 октября в 11:00. Трансляция будет на платформах «Суспільного»: телевидении, радио, на YouTube канале Украинского Радио. Текст будет называться «Не заканчивающееся письмо».
В мире – Всемирный день аудиовизуального наследия и Всемирный день трудотерапии.
Также сегодня: Международный день плюшевого мишки, Международный день панды.
Видео создано с использованием ИИ
27 октября в истории
27 октября 1882 года состоялся первый спектакль «Общества украинских артистов под руководством М. Л. Кропивницкого». Подробнее.
27 октября 1937 года начались массовые расстрелы в урочище Сандармох в Карелии. Подробнее.
27 октября 1937 года в Киеве расстреляли поэта Майка Йогансена. Подробнее.
27 октября 1982 года Китай стал первой страной на Земле, численность населения которой превысила 1 млрд жителей. Подробнее.
27 октября 2017 года парламент Каталонии проголосовал за декларацию независимости от Испании. За нее отдали голоса 70 депутатов из 135. Однако независимость не была реализована: декларацию не признало международное сообщество, а Конституционный суд Испании признал ее неконституционной.
Утверждение парламентом декларации независимости Каталонии стало продолжением стартовавшего ранее политического процесса. В сентябре 2017 года парламентарии приняли закон об обязательном референдуме о независимости Каталонии. А также – закон о правовых и основополагающих переходных положениях Каталонской Республики. Однако действие этих документов немедленно приостановил Конституционный суд Испании. Каталонское руководство проигнорировало это и провело референдум 1 октября. Противники независимости это мероприятие бойкотировали, считая незаконным. В результате явка была 43% — и 90% голосов пришедшие отдали за независимость.
Легитимность состоявшегося при таких условиях референдума сразу поставили под сомнение. Правительство Испании объявило референдум неконституционным. Его результаты не признала ни одна из стран ЕС. Несмотря на это, каталонский парламент пошел дальше – и провозгласил независимость 27 октября. Президент Европарламента Антонио Таяни заявил: «Декларация независимости, за которую сегодня проголосовали в каталонском парламенте, является нарушением верховенства права, испанской конституции и Устава автономии Каталонии, которые являются частью правовой базы ЕС. Никто в Европейском Союзе не признает эту декларацию».
Реагируя на события, премьер-министр Испании Мариано Рахой впервые в истории применил статью 155 Конституции Испании. Она позволяет центральному правительству страны временно вводить прямое правление в автономных регионах. В результате президента Каталонии Карлеса Пучдемона и его кабинет отправили в отставку, а в регионе назначили новые выборы. До них обязанности президента Каталонии исполняла испанская вице-премьер. Пучдемон и часть его сторонников бежали в Бельгию во избежание судебного преследования в Испании. 8 ноября 2017 года Конституционный суд Испании полностью приостановил действие декларации независимости Каталонии.
Хотя с тех событий минуло уже девять лет, они до сих пор отражаются на политической жизни Испании – особенно на фоне подготовки к досрочным национальным выборам, которые состоятся 29 ноября этого года. В 2023-м Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса заключила соглашение с двумя каталонскими партиями (в том числе партией Пучдемона «Junts»). Одним из условий договоренностей стало принятие закона об амнистии, который парламент Испании утвердил в 2024 году. Но сам беглец Пучдемон только 6 октября 2026 года получил возможность вернуться в страну и не быть арестованным. Два высших суда Испании отменили ордеры на его арест, сообщал Reuters.
«Вероятное возвращение домой бывшего главы правительства Каталонии может еще больше пошатнуть и без того нестабильный политический ландшафт в преддверии выборов», — прогнозирует Reuters.
Церковный праздник 27 октября
27 октября Православная церковь Украины чтит память Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, которого считают одним из авторов «Повести временных лет». Также сегодня — день памяти мученика Нестора Солунского. Подробнее.
Народные приметы
Если на улице грязь, то зима начнется через четыре недели.
Если 27 октября выпал снег, то в мае следующего года будет плохая погода.
Что нельзя делать 27 октября
Нельзя много работать.
Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.