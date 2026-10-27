Live
  • Ср 28.10.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 45.6
  • EUR 50.85

Сегодня 27 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   27.10.2026
Оксана Горун
Подпишитесь на нас в Google
Сегодня 27 октября 2026: какой праздник и день в истории

27 октября – День украинской письменности и языка. В этот день в 2017 году Каталония провозгласила независимость от Испании. В 1982-м Китай стал первой страной мира, население которой превысило 1 миллиард человек. В 1937-м начались массовые расстрелы в урочище Сандармох, а в Киеве казнили харьковского поэта Майка Йогансена. В 1882-м состоялась премьера первого спектакля Театра корифеев.

Праздники и памятные даты 27 октября

27 октября – День украинской письменности и языка. Традиционно в Украине в этот день пишут радиодиктант национального единства. В этом году его проведут 27 октября в 11:00. Трансляция будет на платформах «Суспільного»: телевидении, радио, на YouTube канале Украинского Радио. Текст будет называться «Не заканчивающееся письмо».

В мире – Всемирный день аудиовизуального наследия и Всемирный день трудотерапии.

Также сегодня: Международный день плюшевого мишки, Международный день панды.

Видео создано с использованием ИИ

27 октября в истории

27 октября 1882 года состоялся первый спектакль «Общества украинских артистов под руководством М. Л. Кропивницкого». Подробнее.

27 октября 1937 года начались массовые расстрелы в урочище Сандармох в Карелии. Подробнее.

27 октября 1937 года в Киеве расстреляли поэта Майка Йогансена. Подробнее.

Майк Йогансен - поэт
Майк Йогансен. Фото: tyzhden.ua

27 октября 1982 года Китай стал первой страной на Земле, численность населения которой превысила 1 млрд жителей. Подробнее.

27 октября 2017 года парламент Каталонии проголосовал за декларацию независимости от Испании. За нее отдали голоса 70 депутатов из 135. Однако независимость не была реализована: декларацию не признало международное сообщество, а Конституционный суд Испании признал ее неконституционной.

Утверждение парламентом декларации независимости Каталонии стало продолжением стартовавшего ранее политического процесса. В сентябре 2017 года парламентарии приняли закон об обязательном референдуме о независимости Каталонии. А также – закон о правовых и основополагающих переходных положениях Каталонской Республики. Однако действие этих документов немедленно приостановил Конституционный суд Испании. Каталонское руководство проигнорировало это и провело референдум 1 октября. Противники независимости это мероприятие бойкотировали, считая незаконным. В результате явка была 43% — и 90% голосов пришедшие отдали за независимость.

Легитимность состоявшегося при таких условиях референдума сразу поставили ​​под сомнение. Правительство Испании объявило референдум неконституционным. Его результаты не признала ни одна из стран ЕС. Несмотря на это, каталонский парламент пошел дальше – и провозгласил независимость 27 октября. Президент Европарламента Антонио Таяни заявил: «Декларация независимости, за которую сегодня проголосовали в каталонском парламенте, является нарушением верховенства права, испанской конституции и Устава автономии Каталонии, которые являются частью правовой базы ЕС. Никто в Европейском Союзе не признает эту декларацию».

Митинг в Каталонии
Митинг за независимость Каталонии, 11 сентября 2012 года. Фото: Roger Andrés/Flickr

Реагируя на события, премьер-министр Испании Мариано Рахой впервые в истории применил статью 155 Конституции Испании. Она позволяет центральному правительству страны временно вводить прямое правление в автономных регионах. В результате президента Каталонии Карлеса Пучдемона и его кабинет отправили в отставку, а в регионе назначили новые выборы. До них обязанности президента Каталонии исполняла испанская вице-премьер. Пучдемон и часть его сторонников бежали в Бельгию во избежание судебного преследования в Испании. 8 ноября 2017 года Конституционный суд Испании полностью приостановил действие декларации независимости Каталонии.

Хотя с тех событий минуло уже девять лет, они до сих пор отражаются на политической жизни Испании – особенно на фоне подготовки к досрочным национальным выборам, которые состоятся 29 ноября этого года. В 2023-м Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса заключила соглашение с двумя каталонскими партиями (в том числе партией Пучдемона «Junts»). Одним из условий договоренностей стало принятие закона об амнистии, который парламент Испании утвердил в 2024 году. Но сам беглец Пучдемон только 6 октября 2026 года получил возможность вернуться в страну и не быть арестованным. Два высших суда Испании отменили ордеры на его арест, сообщал Reuters.

«Вероятное возвращение домой бывшего главы правительства Каталонии может еще больше пошатнуть и без того нестабильный политический ландшафт в преддверии выборов», — прогнозирует Reuters.

Церковный праздник 27 октября

27 октября Православная церковь Украины чтит память Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, которого считают одним из авторов «Повести временных лет». Также сегодня — день памяти мученика Нестора Солунского. Подробнее.

Народные приметы

Если на улице грязь, то зима начнется через четыре недели.

Если 27 октября выпал снег, то в мае следующего года будет плохая погода.

Что нельзя делать 27 октября

Нельзя много работать.

Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории
28.10.2026, 06:00
В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта
В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта
28.10.2026, 09:35
Стало известно, что прилетело по Основянскому району ночью (фото)
Стало известно, что прилетело по Основянскому району ночью (фото)
28.10.2026, 10:19
В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ
В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ
28.10.2026, 12:18
Новости Харькова — главное 28 октября: уволился Лыска, по городу ударил БпЛА
Новости Харькова — главное 28 октября: уволился Лыска, по городу ударил БпЛА
28.10.2026, 13:00
Сколько домов пострадало в Харькове из-за вечернего обстрела 27 октября
Сколько домов пострадало в Харькове из-за вечернего обстрела 27 октября
28.10.2026, 13:42

Новости по теме:

28.10.2026
Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории
26.10.2026
Сегодня 26 октября 2026: какой праздник и день в истории
25.10.2026
Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории
24.10.2026
Сегодня 24 октября 2026: какой праздник и день в истории
23.10.2026
Сегодня 23 октября 2026: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 27 октября 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 октября – День украинской письменности и языка. В этот день в 2017 году Каталония провозгласила независимость от Испании".