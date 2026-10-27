Сегодня 27 октября 2026: какой праздник и день в истории

27 октября – День украинской письменности и языка. В этот день в 2017 году Каталония провозгласила независимость от Испании. В 1982-м Китай стал первой страной мира, население которой превысило 1 миллиард человек. В 1937-м начались массовые расстрелы в урочище Сандармох, а в Киеве казнили харьковского поэта Майка Йогансена. В 1882-м состоялась премьера первого спектакля Театра корифеев.

Праздники и памятные даты 27 октября

27 октября – День украинской письменности и языка. Традиционно в Украине в этот день пишут радиодиктант национального единства. В этом году его проведут 27 октября в 11:00. Трансляция будет на платформах «Суспільного»: телевидении, радио, на YouTube канале Украинского Радио. Текст будет называться «Не заканчивающееся письмо».

В мире – Всемирный день аудиовизуального наследия и Всемирный день трудотерапии.

Также сегодня: Международный день плюшевого мишки, Международный день панды.

Видео создано с использованием ИИ

27 октября в истории

27 октября 1882 года состоялся первый спектакль «Общества украинских артистов под руководством М. Л. Кропивницкого». Подробнее.

27 октября 1937 года начались массовые расстрелы в урочище Сандармох в Карелии. Подробнее.

27 октября 1937 года в Киеве расстреляли поэта Майка Йогансена. Подробнее.

27 октября 1982 года Китай стал первой страной на Земле, численность населения которой превысила 1 млрд жителей. Подробнее.

27 октября 2017 года парламент Каталонии проголосовал за декларацию независимости от Испании. За нее отдали голоса 70 депутатов из 135. Однако независимость не была реализована: декларацию не признало международное сообщество, а Конституционный суд Испании признал ее неконституционной.

Утверждение парламентом декларации независимости Каталонии стало продолжением стартовавшего ранее политического процесса. В сентябре 2017 года парламентарии приняли закон об обязательном референдуме о независимости Каталонии. А также – закон о правовых и основополагающих переходных положениях Каталонской Республики. Однако действие этих документов немедленно приостановил Конституционный суд Испании. Каталонское руководство проигнорировало это и провело референдум 1 октября. Противники независимости это мероприятие бойкотировали, считая незаконным. В результате явка была 43% — и 90% голосов пришедшие отдали за независимость.

Легитимность состоявшегося при таких условиях референдума сразу поставили ​​под сомнение. Правительство Испании объявило референдум неконституционным. Его результаты не признала ни одна из стран ЕС. Несмотря на это, каталонский парламент пошел дальше – и провозгласил независимость 27 октября. Президент Европарламента Антонио Таяни заявил: «Декларация независимости, за которую сегодня проголосовали в каталонском парламенте, является нарушением верховенства права, испанской конституции и Устава автономии Каталонии, которые являются частью правовой базы ЕС. Никто в Европейском Союзе не признает эту декларацию».

Реагируя на события, премьер-министр Испании Мариано Рахой впервые в истории применил статью 155 Конституции Испании. Она позволяет центральному правительству страны временно вводить прямое правление в автономных регионах. В результате президента Каталонии Карлеса Пучдемона и его кабинет отправили в отставку, а в регионе назначили новые выборы. До них обязанности президента Каталонии исполняла испанская вице-премьер. Пучдемон и часть его сторонников бежали в Бельгию во избежание судебного преследования в Испании. 8 ноября 2017 года Конституционный суд Испании полностью приостановил действие декларации независимости Каталонии.

Хотя с тех событий минуло уже девять лет, они до сих пор отражаются на политической жизни Испании – особенно на фоне подготовки к досрочным национальным выборам, которые состоятся 29 ноября этого года. В 2023-м Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса заключила соглашение с двумя каталонскими партиями (в том числе партией Пучдемона «Junts»). Одним из условий договоренностей стало принятие закона об амнистии, который парламент Испании утвердил в 2024 году. Но сам беглец Пучдемон только 6 октября 2026 года получил возможность вернуться в страну и не быть арестованным. Два высших суда Испании отменили ордеры на его арест, сообщал Reuters.

«Вероятное возвращение домой бывшего главы правительства Каталонии может еще больше пошатнуть и без того нестабильный политический ландшафт в преддверии выборов», — прогнозирует Reuters.

Церковный праздник 27 октября

27 октября Православная церковь Украины чтит память Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, которого считают одним из авторов «Повести временных лет». Также сегодня — день памяти мученика Нестора Солунского. Подробнее.

Народные приметы

Если на улице грязь, то зима начнется через четыре недели.

Если 27 октября выпал снег, то в мае следующего года будет плохая погода.

Что нельзя делать 27 октября

Нельзя много работать.

Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.