Сегодня 27 октября: какой праздник и день в истории

27 октября – День украинской письменности и языка, а также День автомобилиста и дорожника. Сегодня ночью Украина, вероятно в последний раз, перешла на зимнее время. В этот день в 1882 году состоялась премьера первого спектакля Театра корифеев. В 1937-м начались массовые расстрелы в урочище Сандармох, а в Киеве казнили харьковского поэта Майка Йогансена. В 1982-м Китай стал первой страной мира, население которой превысило 1 миллиард человек.

Праздники и памятные даты 27 октября

27 октября – День украинской письменности и языка и День автомобилиста и дорожника (отмечают в последнее воскресенье октября).

В мире – День свекрови и тещи (четвертое воскресенье октября), Всемирный день аудиовизуального наследия, Всемирный день трудотерапии.

27 октября в истории

27 октября 1882 года состоялся первый спектакль «Общества украинских артистов под руководством М. Л. Кропивницкого». Подробнее.

27 октября 1937 года начались массовые расстрелы в урочище Сандармох в Карелии. Подробнее.

27 октября 1937 года в Киеве расстреляли поэта Майка Йогансена. Подробнее.

27 октября 1982 года Китай стал первой страной на Земле, численность населения которой превысила 1 млрд жителей. Подробнее.

27 октября 2024 года в Украине, вероятно, последний раз, перевели стрелки часов. Страна совершила переход на зимнее время. Традиционно переход совершают в 4:00 утра по киевскому времени – на один час назад, то есть на 3:00. Все гаджеты выполняют эту «работу» автоматически. В этом году Верховная Рада Украины приняла закон «Об исчислении времени в Украине». 16 июля за соответствующий законопроект № 4201 проголосовал 261 народный депутат. 21 августа документ подписал председатель Верховной Рады, после чего закон отправили на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Однако Зеленский его до сих пор не подписал.

В то же время необходимые 25 тысяч голосов набрала петиция на сайте президента против отмены перевода часов.

Автор петиции – народный депутат Алексей Гончаренко. Он призывает президента ветировать закон.

«Принятое решение несет за собой значительные проблемы и неудобства, прежде всего для граждан. Так, теперь согласно «новому времени» — рассвет летом будет наступать около трех часов ночи (сейчас – в четыре утра), особенно ощутимо это будет на Востоке страны. А смеркаться соответственно будет около 20 вечера. Ко всему прочему такое решение не принесет пользы и в вопросе экономии электроэнергии, особенно учитывая утраченные мощности и постоянные атаки на нашу энергосистему со стороны россии. Поскольку теперь будут увеличены расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью. Также из-за зимнего времени у нас будет целых два часа разницы с Европой, что будет существенно влиять на эффективность нашего сотрудничества с партнерами. Следовательно, соответствующий законопроект абсолютно недоработан и вреден для всей страны», — аргументирует Гончаренко.

В то же время, в пояснительной записке к законопроекту №4201 авторства председателя ВР Руслана Стефанчука – приведены аргументы за прекращение перехода на летнее и зимнее время.

«Законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к «летнему» и «зимнему» времени (…) Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению», — сказано в записке.

Еще один аргумент «за», который привели авторы закона, – «изложенный в законе подход соответствует мировой практике». Ежегодно часы «крутят» примерно в 60 странах (на всей территории или частично). При этом около 140 стран мира либо никогда не пользовались сезонным временем, либо отказались от такой практики.

«Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. За предложение проголосовали 410 депутатов, 192 выступили против. Такое решение было принято по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС, согласно которому 84% жителей ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время», — отмечает Стефанчук.

Церковный праздник 27 октября

27 октября чтят память мученика Нестора Солунского. Он жил во II веке в Греции. Так же, как и Димитрий Солунский, чью память чтят 26 октября, Нестор пострадал во время правления римского императора Максимиана. Нестор был учеником святого Димитрия Солунского. Когда его заключили в тюрьму по велению императора, Нестор пришел к учителю, и тот благословил его на бой с римским гладиатором Лием. Гладиаторские бои император Максимиан проводил в городе, выставляя опытного бойца против местных христиан – с целью уничтожить всех. Однако Нестор, получивший благословение Димитрия, смог победить гладиатора и сбросить его на копья. За это, по закону, он должен получить награду. Однако император, узнав, что Нестор – христианин и ученик святого Димитрия, приказал немедленно казнить юношу. Его обезглавили.

Также 9 ноября Православная церковь Украины чтит память Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, которого считают одним из авторов «Повести временных лет».

Народные приметы

Если на улице грязь, то зима начнется через четыре недели.

Если 27 октября выпал снег, то в мае следующего года будет плохая погода.

Что нельзя делать 27 октября

Нельзя много работать.

Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.