Троллейбусы №12, №18, №40 временно не курсируют 21 ноября по ул. Деревянко и ул. 23 Августа, сообщил Харьковский горсовет.

По техническим причинам троллейбусы временно ходят следующим образом:

№12: от разворотного круга «Ул. Рудика» до площади Конституции (через ул. Сумскую);

№18: от разворотного круга «Пр. Победы» до ст. м. «Госпром» (через пр. Науки);

№40: от разворотного круга «Пр. Победы» до площади Конституции (через пр. Науки и ул. Сумскую).

Также на маршрут вывели временный автобус от разворотного круга «Ул. Клочковская» до больницы скорой и неотложной помощи (через ул. 23 Августа, пр. Науки, ул. Деревянко).