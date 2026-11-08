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Синегубов: В Харькове повреждены 4 СТО и троллейбусы, в Златополе электросети

Происшествия 08:58   08.11.2026
Оксана Горун
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Синегубов: В Харькове повреждены 4 СТО и троллейбусы, в Златополе электросети Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 ноября сообщил о последствиях российских ударов по Харьковской области за сутки. Пострадавшие есть в Харькове, Лозовой и Златополе.

От российских обстрелов на Харьковщине за сутки пострадали пять человек, «прилеты» были в Харькове и десяти населенных пунктах области.

«В г. Харьков получили травмы 59-летняя женщина и 34-летний мужчина, испытала острую реакцию на стресс 80-летняя женщина; в г. Лозовая получила острую реакцию на стресс 16-летняя девушка; в г. Златополь испытала острую реакцию на стресс 44-летняя женщина», — проинформировал начальник ХОВА.

По данным Синегубова, за сутки по Харьковской области ударили семь российских ракет, а также почти 70 различных беспилотников. В Харькове из-за «прилетов» повреждены жилые дома, а также четыре СТО, 52 автомобиля и троллейбусы.

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В городе Златополь повреждены электросети, сообщил начальник ХОВА. Ранее мэр Златополя писал о масштабном отключении электричества — у 250 тысяч абонентов — из-за удара «Шахеда». В области есть и другие разрушения — в основном жилых домов, также повреждены автомобили.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 08:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 ноября сообщил о последствиях российских ударов по Харьковской области за сутки. Пострадавшие есть в Харькове, Лозовой и Златополе".