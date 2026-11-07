До 6° мороза ночью: прогноз погоды по Харькову и области на 8 ноября

В воскресенье, 8 ноября, в Харькове и области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

В Харькове термометры ночью будут показывать от 2 до 4° мороза, днем — 2 – 4° тепла, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 1 – 6° мороза, днем — 1 – 6° тепла.

Ветер западный, 5 – 10 м/с.

Напомним, первые признаки приближения зимы в регионе фиксировали 6 ноября. Из густых туч несколько раз срывалась ледяная крупа (мягкий град), которая образуется, когда снежинки проходят через теплый слой воздуха, тают, а у поверхности земли снова замерзают. В ночь на 7 ноября в пригороде Харькова прошел первый снегопад, в результате чего к утру образовался тонкий снежный покров.