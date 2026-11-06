Харьков засыпает ледяной крупой (видео)

6 ноября в Харькове появились первые признаки приближения зимы: в городе выпала ледяная крупа.

Падение крупинок льда вместо первого снега фиксируют на улицах города.

Ранее такое явление, которое называют ледяная крупа или граупель, описывал Украинский гидрометцентр.

«Граупель также называют мягким градом, поскольку частицы маленькие, преимущественно не прозрачные, особенно хрупкие и, как правило, слипаются, если сжать в руке, что невозможно сделать с градом», — писали метеорологи.

Образуются подобные крупинки, когда снежинки на своем пути проходят через теплый слой воздуха и тают, а потом вновь попадают в зону холода у поверхности земли и замерзают.

Напомним, на 6 ноября Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей прогнозировал в регионе дождь, местами со снегом. При этом дневная температура воздуха остается положительной — до 8° тепла.