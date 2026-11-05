Ограбил аптеку и киоск, вынес видеокарты: харьковчанина «посадили» на 9 лет

В Харькове приговор получил мужчина, совершивший ряд преступлений в городе зимой 2020 – 2021 годов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант зашел в аптеку на улице Гвардейцев-Широнинцев и, угрожая провизорам ножом, потребовал выдать ему наркотический обезболивающий препарат. Не получив желаемого, мужчина забрал из кассы наличные и сбежал.

Через несколько дней он похитил имущество из торгового павильона.

«Зайдя за кассовую зону с металлической фомкой в ​​руках, он потребовал у продавщицы отдать средства. Злоумышленник забрал с кассового аппарата деньги, а с полок — несколько бутылок водки и сигареты, после чего сбежал», — рассказали правоохранители.

В феврале харьковчанин сломал входную дверь и проник в помещение бывшего ночного клуба на проспекте Тракторостроителей. Оттуда он украл 53 видеокарты общей стоимостью более 600 тыс. грн, отметили в прокуратуре. Его заметил знакомый владельца оборудования, которому удалось сфотографировать фигуранта.

Вскоре правоохранители разоблачили мужчину и изъяли похищенное имущество у него дома.

37-летнего мужчину признали виновным в краже, грабеже и разбоях. Суд назначил ему девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.