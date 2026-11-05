«Надо в трусах куда-то идти?»: владелец акваклуба о требованиях к укрытиям

Владелец харьковского аквафитнес-клуба «Волна» Даниил Болдырев не готов к официальному оформлению укрытия по новым государственным строительным нормам и считает правильным решение правительства отложить обязательные требования. По его словам, выдержать высокие стандарты безопасности в текущих условиях практически невозможно из-за высоких затрат и дефицита специалистов.

«Бизнес не готов к тому, чтобы оформить официальные документы, — заявил Болдырев в комментарии МГ “Объектив”. — Укрытие у нас есть. Мы им пользуемся. Но оно не официальное, не оформлено по нормам, которые требуют это постановление. Поэтому сейчас правительство перенесло эти решения. Я так думаю, что мы не сможем, и даже когда чуть-чуть легче станет, оформить это как положено. Потому что государственная норма безопасности очень высокая. Их соблюсти в наших условиях почти невозможно».

По словам предпринимателя, одна из главных проблем — нехватка проектировщиков, которые должны подготовить необходимую документацию.

«Специалистов мало. Может и найдем, но тратить эти деньги сегодня я просто не могу себе позволить», — пояснил владелец комплекса.

Даже имея подвал на 50–60 мест, спустить клиентов бассейна в укрытие во время тревоги практически нереально.

«Люди пришли плавать в бассейне. 20, 30, 50 человек. И тут тревога, им надо в трусах, в плавках? Куда-то выйти и где-то спрятаться. Со второго этажа, где входы в раздевалки, в бассейн. Куда? Спасатель сразу занимается помощью людям, которые хотят пойти в укрытие, но многие игнорируют это, потому что раздетый человек, распаренный, плавающий, он не пойдет в укрытие, ему будет некомфортно», — отметил руководитель аквафитнес-клуба.



Согласно постановлению Кабмина № 1092 от 4 сентября 2026 года, предприятия с защитными сооружениями, постоянными или временными укрытиями могут продолжать работу при желтом уровне опасности в обычном режиме. Для остальных объектов — от промышленных гигантов до небольших ФОПов, кафе и спорткомплексов — был установлен переходный период до 4 декабря 2026 года для постройки укрытий или обустройства безопасных пространств. Позже правительство согласилось продлить этот срок еще на три месяца — до 4 марта 2027 года, хотя бизнес-ассоциации настаивали на более длительной отсрочке.