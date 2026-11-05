Успех РФ в приграничье на севере Харьковщины: Трегубов рассказал о ситуации

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты продолжают давить вдоль всей линии фронта. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что недавнее продвижение россиян вблизи приграничного села Гранов было неглубоким и произошло за счет «серой зоны».

«Продолжаются попытки россиян наступать там, где они и наступали – на Терновую, Вильчу, Волчанские Хутора, в направлении Белого Колодца. Единственный аспект, где им удалось недавно частично добиться определенного успеха – им удалось расширить зону контроля севернее Казачьей Лопани, это район Гранева. Не глубоко, но им удалось немного шире сделать эту зону за счет «серяка». В остальном, их попытки достаточно постоянные, но в большинстве своем безуспешны», — отметил Трегубов в эфире «Суспільне. Студія».

Он также рассказал, как действовали оккупанты здесь.

«Инфильтрация малыми группами, попытки обойти украинские позиции и накопиться за ними. Попытки передвигаться короткими перебежкам. Накопиться там, где удалось засесть – это лесополосы, отдельные здания и дальше уже проводить какие-то агрессивные действия. Это все происходит в непосредственной близости от границы. Это не какие-нибудь глубокие рейды, а именно попытки занять ближние зоны», — пояснил спикер.

В Купянске, по словам Трегубова, военные РФ, засевшие в северных районах города, сейчас неактивны.

«А рядом с Купянском россияне пытаются двигаться на Радьковку. Не то чтобы там очень массированно или активно, но стараются постоянно», — сказал Трегубов.

Напомним, 30 октября МГ «Объектив» сообщала, что аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении врага на Харьковщине. По данным осинтеров, оккупанты имели успех вблизи села Гранов Дергачевской громады. Отметим, что этот населенный пункт расположен в приграничье на севере региона. Рядом – Казачья Лопань и село Шевченко.