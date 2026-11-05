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Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от обстрелов РФ – Синегубов

Происшествия 08:54   05.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от обстрелов РФ – Синегубов

В течение минувших суток оккупанты обстреливали Харьков, а также 17 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В г. Харьков испытала острую реакцию на стресс 35-летняя женщина; в г. Дергачи получил ранения 67-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 40-летняя женщина и 8-летний мальчик; в с. Шестаково Старосалтовской громады ранен 48-летний мужчина; в пос. Приколотное ранен 57-летней мужчина. Также медики оказали помощь 15-летнему парню, который 2 ноября получил ранения в г. Изюм», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • десять fpv-дронов;
  • 71 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 08:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток оккупанты обстреливали Харьков, а также 17 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".