Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от обстрелов РФ – Синегубов

В течение минувших суток оккупанты обстреливали Харьков, а также 17 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков испытала острую реакцию на стресс 35-летняя женщина; в г. Дергачи получил ранения 67-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 40-летняя женщина и 8-летний мальчик; в с. Шестаково Старосалтовской громады ранен 48-летний мужчина; в пос. Приколотное ранен 57-летней мужчина. Также медики оказали помощь 15-летнему парню, который 2 ноября получил ранения в г. Изюм», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

десять fpv-дронов;

71 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.