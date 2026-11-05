Шестеро людей, у тому числі дитина, постраждали від обстрілів РФ – Синєгубов

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харків та 17 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 35-річна жінка; у м. Дергачі зазнав поранень 67-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 40-річна жінка і 8-річний хлопчик; у с. Шестакове Старосалтівської громади поранено 48-річного чоловіка; у сел. Приколотне Вільхуватської громади поранено 57-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який 2 листопада зазнав поранень у м. Ізюм”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

БпЛА типу “герань-2”;

три БпЛА типу «молния»;

десять fpv-дронів;

71 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.