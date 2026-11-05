По Харкову вранці 5 листопада вдарили дрони – що відомо (доповнено)

Перші вибухи в четвер, 5 листопада, у Харкові почали лунати близько 09:00.

Доповнено о 10:43. Дрон РФ атакував авто у Салтівському районі. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих внаслідок прильоту немає.

Спочатку окупанти випустили безпілотник по Шевченківському району Харкова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: “приліт” припав по відкритій території. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харків, а також 17 населених пунктів області, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.