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По Харкову вранці 5 листопада вдарили дрони – що відомо (доповнено)

Події 10:43   05.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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По Харкову вранці 5 листопада вдарили дрони – що відомо (доповнено) Фото: ілюстративне

Перші вибухи в четвер, 5 листопада, у Харкові почали лунати близько 09:00.

Доповнено о 10:43. Дрон РФ атакував авто у Салтівському районі. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих внаслідок прильоту немає.

Спочатку окупанти випустили безпілотник по Шевченківському району Харкова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: “приліт” припав по відкритій території. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харків, а також 17 населених пунктів області, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 10:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи в четвер, 5 листопада, у Харкові почали лунати близько 09:00.".