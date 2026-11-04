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Ворог атакував медзаклад і дах багатоповерхівки в Харкові (доповнено)

Події 15:51   04.11.2026
Вікторія Яковенко
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Ворог атакував медзаклад і дах багатоповерхівки в Харкові (доповнено) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

У Салтівському районі окупанти вдарили дроном по одному з медзакладів. У Немишлянському «прилетіло» по даху багатоповерхівки.

Доповнено о 15:51. У Немишлянському районі ворожий дрон поцілив у дах багатоповерхівки. Наразі – без постраждалих, пише мер Харкова Ігор Терехов.

14:38. Про «приліт» в Салтівському районі повідомив мер Харкова Ігор Терехов близько 14:30. Наразі інформації про постраждалих немає. Наслідки з’ясовують.

Нагадаємо, вранці, близько 09:45, Харківський міський голова Ігор Терехов повідомляв: “приліт” зафіксували в Київському районі. Як виявилося, окупанти атакували сміттєвоз, який належить комунальному підприємству. Постраждалих не було. Ще один “приліт” припав по Немишлянському району. Гостру стресову реакцію отримала 35-річна жінка. Пошкоджені скління вікон навчального закладу, автомобіль та кіоск, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в облуправлінні Патрульної поліції опублікували відео, на якому показали евакуацію маломобільних пацієнтів із лікарні в Немишлянському районі Харкова. Її обстріляли росіяни напередодні вночі, 3 листопада.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 15:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі окупанти вдарили дроном по одному з медзакладів.".