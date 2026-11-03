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З Харкова до Перемишля курсуватимуть нові вагони з потужними акумуляторами

Суспільство 15:25   03.11.2026
Вікторія Яковенко
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З Харкова до Перемишля курсуватимуть нові вагони з потужними акумуляторами Фото: Микола Калашник

Ще шість нових пасажирських вагонів українського виробництва поповнили парк Укрзалізниці. Невдовзі вони вирушать у рейси за маршрутом Харків — Перемишль.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

«Нові вагони оснащені потужними акумуляторними батареями, які дозволяють тривалий час підтримувати роботу освітлення, вбиралень, кондиціонування та інших систем навіть у разі знеструмлення. Це особливо важливо, коли ворог цілеспрямовано атакує нашу енергетичну інфраструктуру», – зазначив Калашник.

новые вагоны для поезда из Харькова
Фото: Микола Калашник
новые вагоны для поезда из Харькова
Фото: Микола Калашник
новые вагоны для поезда из Харькова
Фото: Микола Калашник

Він уточнив, що від початку  року УЗ вже отримала 44 нові пасажирські вагони. Ще 16 очікуємо до кінця 2026-го. Закуповують їх за кошти державного бюджету.

Окремо Калашник відзначив поїзну бригаду під керівництвом Тетяни Сізової, яка працює на маршруті Харків — Перемишль.

«Від початку осені ця бригада провела вже 30 успішних евакуацій. Сама Тетяна Сізова ще в 2022 році очолювала понад 50 цивільних евакуаційних рейсів із Запорізького та Покровського напрямків», – додав міністр.

новые вагоны для поезда из Харькова
Фото: Микола Калашник

Нагадаємо, відтепер у застосунку “Укрзалізниці” можна побачити орієнтовну кількість евакуаційних зупинок та затримок для обраного поїзда, повідомляла пресслужба залізничного відомства.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще шість нових пасажирських вагонів українського виробництва поповнили парк Укрзалізниці. Невдовзі вони вирушать у рейси за маршрутом Харків — Перемишль.".