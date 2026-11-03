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Продавчиня у Харкові могла коригувати ворожі атаки – СБУ

Суспільство 14:18   03.11.2026
Вікторія Яковенко
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Продавчиня у Харкові могла коригувати ворожі атаки – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали у Харкові продавчиню місцевої крамниці. Слідство вважає, що вона була російською інформаторкою, яка коригувала атаки по місту.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у поле зору спецслужбістів РФ фігурантка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів.

«Після вербування фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру, щоб виявити запасні командні пункти Сил оборони, по яких ворог готував серію повітряних ударів. Щоб виконати вороже завдання, зловмисниця фіксувала на телефонну камеру фасади будівель, поблизу яких помічала зосередження особового складу і техніки українських захисників», – розповіли в СБУ.

Однак силовики спрацювали на випередження – кіберфахівці завчасно викрили контакти фігурантки з окупантами, задокументували її розвідвилазки і затримали у неї вдома.

«Також стало відомо, що наступним завданням фігурантки була участь у підготовці терактів проти українських воїнів, що перебували в ротації після передової. Встановлено, що інформаторка додатково відстежувала місця паркування авто ЗСУ, фотографувала ці локації та передавала знімки куратору з рф», – зазначили правоохоронці.

Під час обшуків вдома у жінки знайшли смартфон із файлами військових об’єктів та чатом у месенджері, де вона контактувала з ворогом, розповіли в СБУ.

55-річній жінці повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наразі фігурантка перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 8 років тюрми.

«Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинів як державна зрада», – додали правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 14:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові продавчиню місцевої крамниці. Слідство вважає, що вона була російською інформаторкою, яка коригувала атаки по місту.".