Перші фото обстріляної лікарні в Харкові опублікувала прокуратура

“Приліт” по лікарні в Харкові зафіксували о 03:20. Основний удар прийшовся по переходу між корпусами лікарні в Немишлянському районі. Відомо, що пошкоджені також сусідні багатоповерхівки, а постраждали 73 особи, уточнили у Харківській облпрокуратурі.

Влучання прийшлося по переходу між корпусами лікарні.

“У будівлях медичного закладу вибито вікна, пошкоджено фасад, відділення тощо”, – пишуть правоохоронці.

Також пошкоджена будівля сусідньої медустанови, лабораторія, авто, а в десяти багатоповерхівках вилетіли вікна.

Постраждали 73 людини. Серед них пацієнти та лікарі медзакладу, а також мешканці довколишніх будинків. У більшісті – гостра реакція на стрес.

“Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Вже вранці 3 листопада в пресслужбі мерії повідомили , що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням, подачею гарячої води, а також спостерігається нестабільна напруга в електромережі. У КП «Харківський метрополітен» додали: через нестабільну напругу можуть затримуватися і потяги підземки. Також скасували частину маршрутів електротранспорту

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. Станом на ранок 3 листопада відомо про 62 постраждалих, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Крім цього, 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках.