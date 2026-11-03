Новини Харкова – головне 3 листопада: масований обстріл, немає тепла та води

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Харків пережив комбінований обстріл: почалися проблеми з теплом, водою та світлом, не ходять частина транспорту та затримується метро

Близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Вже вранці 3 листопада в пресслужбі мерії повідомили , що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням, подачею гарячої води, а також спостерігається нестабільна напруга в електромережі. У КП «Харківський метрополітен» додали: через нестабільну напругу можуть затримуватися і потяги підземки.

Пізніше у пресслужбі мерії написали, що після російської нічної атаки в Харкові скасували частину маршрутів електротранспорту.

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. Станом на ранок 3 листопада відомо про 62 постраждалих, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Крім цього, 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках.