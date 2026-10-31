Сьогодні 31 жовтня 2026: яке свято та день в історії

31 жовтня – Гелловін. У цей день 1517 року Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. У 1922-му Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії. У 1926-му від перитоніту помер Гаррі Гудіні – фокусник, який прославився своїми трюками зі звільненням із різних пасток. У 1941-му завершили спорудження монумента чотирьом президентам США на горі Рашмор. У 2018 році цього дня в Індії відкрили найвищу статую у світі – Статую Єдності.

Свята та пам’ятні дати 31 жовтня

31 жовтня в Україні та світі відзначають Гелловін. Докладніше про історію свята.

Також сьогодні: Міжнародний день економії (Всесвітній день заощаджень), Всесвітній день міст, Міжнародний день Чорного моря, День чарівництва, протестантські церкви відзначають День Реформації.

31 жовтня в історії

31 жовтня 1517 року католицький священник Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. Докладніше.

31 жовтня 1922 року Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії. Докладніше.

31 жовтня 1926 року від перитоніту помер знаменитий фокусник Гаррі Гудіні. За поширеною версією причиною його смерті став удар у живіт, який Гудіні отримав 22 жовтня від студента після виступу в Монреалі. Фокусник коментував силу своїх м’язів живота та їхню здатність витримувати сильні удари – й один зі слухачів студент Дж. Гордон Вайтхед вирішив перевірити, чи це правда. Він зненацька завдав Гудіні двох ударів, до яких той не був готовий. Проте одностайного висновку, що це стало смертельним для фокусника, немає.

“Через тиждень Гудіні помер. Отже, так, він помер після удару в живіт. Але що стало причиною смерті? Гудіні вже почувався погано за день до удару Вайтхеда, і наступного дня йому стало ще гірше, хоча, звісно, він продовжував виступати”, – зазначає автор книги про Гаррі Гудіні Адам Беглі у статті Yale University.

24 жовтня Гудіні оглянув лікар у Детройті. Він поставив діагноз – гострий апендицит. Однак фокусник не скасував виставу, на яку вже продали квитки, та не поїхав до лікарні. У результаті на операційний стіл він потрапив лише за добу – 25 жовтня. У ході операції виявилося, що апендикс розірвався, почався перитоніт. До появи антибіотиків це був смертний вирок. Гудіні прожив ще шість днів.

“Удар Дж. Гордона Вайтхеда не спричинив апендициту. Випадок “травматичного апендициту” — апендициту, спричиненого травмою — щонайменше сумнівний: “Не було знайдено причинно-наслідкового зв’язку між травмою та апендицитом, — згідно з нещодавнім оглядом хірурга справи Гудіні, — і той факт, що ці дві події сталися протягом кількох днів, слід розглядати як збіг обставин”. Апендицит спричинений бактеріальною інфекцією, а не ударом у живіт. Що стосується ідеї про те, що кулак Вайтхеда міг розірвати орган, хронологія виключає її: навіть Гудіні не зміг би пережити дев’ять днів з розірваним апендицитом”, — коментує Адам Беглі.

31 жовтня 1941 року завершили створення монумента чотирьом президентам США на горі Рашмор. Докладніше.

31 жовтня 1984 року прем’єр-міністерка Індії Індіра Ґанді загинула від рук своїх охоронців. Докладніше.

31 жовтня 1999 року в Україні відбувся перший тур виборів президента, за результатами якого чинний президент Леонід Кучма зміг вивести до другого туру найвигіднішого з можливих кандидатів – комуніста Петра Симоненка. Докладніше.

31 жовтня 2018 року в Індії відкрили найвищу статую у світі – Статую Єдності. Докладніше.

Церковне свято 31 жовтня

31 жовтня вшановують пам’ять апостолів вiд 70: Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія та Арістовула. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи сидять насупившись – буде затяжна негода.

Якщо зранку йде сніг, то зима буде теплою та прийде нескоро.

Що не можна робити 31 жовтня

Не можна лінуватися.

Не можна давати гроші в борг.

Не можна відмовляти людям у допомозі.