Сьогодні 31 жовтня: який день в історії

31 жовтня – Гелловін. У 2018 році цього дня в Індії відкрили найвищу статую у світі – Статую Єдності. У 1941-му завершили спорудження монумента чотирьом президентам США на горі Рашмор. У 1922-му Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії. У 1517-му Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій.

Свята та пам’ятні дати 31 жовтня

31 жовтня в Україні та світі відзначають Гелловін. Докладніше про історію свята.

Також сьогодні: Всесвітній день міст, Міжнародний день економії, Міжнародний день Чорного моря, День чаклунства, Всесвітній день заощаджень, День Реформації.

31 жовтня в історії

31 жовтня 1517 року католицький священник Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. Докладніше.

31 жовтня 1922 року Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії. Докладніше.

31 жовтня 1941 року завершили створення монумента чотирьом президентам США на горі Рашмор. Докладніше.

31 жовтня 1984 року прем’єр-міністрка Індії Індіра Ґанді загинула від рук своїх охоронців. Докладніше.

31 жовтня 1999 року в Україні відбувся перший тур виборів президента, за результатами якого чинний президент Леонід Кучма зміг вивести до другого туру найвигіднішого з можливих кандидатів – комуніста Петра Симоненка. Докладніше.

31 жовтня 2018 року в Індії відкрили найвищу статую у світі – Статую Єдності. Вона має заввишки 182 метри (з постаментом – 240 метрів) та зображає індійського державного діяча та борця за незалежність Валлаббхаї Пателя.

Він був палким прихильником Магатми Ґанді, одним із лідерів Індійського національного конгресу та авторів конституції Індії. Після того, як Індія отримала незалежність від Великої Британії Патель став першим заступником прем’єр-міністра та міністром закордонних справ. Саме йому ставлять у заслугу те, що після розділу колишньої Британської Індії на декілька незалежних держав вдалося зупинити подальший розпад індійської частини на ще безліч маленьких країн.

Збудували цього індійського “колосса” за п’ять років і відкрили до річниці народження Пателя (він народився 31 жовтня 1875 року). Основа статуї – два залізобетонні опорні циліндри, які оточує сталевий каркас. Уже на цей “фундамент” накладені бронзові пластини завтовшки у вісім міліметрів. На створення гігантської фігури пішли 1700 тонн бронзових пластин і 1850 тонн бронзового покриття, 25 тисяч тонн сталі та 210 тисяч кубометрів бетону. “Колосс” призначений не тільки для споглядання ззовні. Усередині статуї та її постаменту розташовані виставкові площі, меморіальний сад і музей, а на висоті 153 метрів – на рівні грудей – оглядовий майданчик.

Будівельники гарантували, що статуя витримає землетрус магнітудою до 6,5 бала за шкалою Ріхтера та швидкість вітру до 220 км на годину. Монумент є частиною масштабного меморіального комплексу, який займає понад 20 тис. кв. м. Саму статую оточує штучне озеро площею 12 кв. км.

Друга за висотою у світі статуя – це Лушанський Великий Будда, який має висоту 128 метрів. Статуя знаходиться в китайському містечку Чжаоцунь. Її побудували між 1997 і 2008 роками. Третя – Будда Лайкюн Секк’я висотою в 116 м, яка стоїть на 115,8-метровому троні. Вони розташована в селі Хатакан Таунг у М’янмі (будували з 1996 по 2008 рік). Загалом пальму першості за величезними статуями впевнено тримають країни Сходу. Найвищою статуєю Європи є “Мати Україна”, яка знаходиться в Києві та має заввишки 62 м (створена в 1981 році). Найвищою в Західній Європі – статуя Армінія в Німеччині, 1875 року. Вона має “зріст” 26,57 м.

31 жовтня 2022 року армія РФ вдарила п’ятьма ракетами С-300 по об’єктах інфраструктури в Харкові та Чугуївському районі. У результаті без електроенергії опинилися 50 тисяч абонентів у Харкові та близько 90 тисяч – в області. У місті почалися перебої зі світлом, зупинилося метро та електротранспорт. Також виникли проблеми з водопостачанням. Надвечір ситуацію вдалося стабілізувати.

Церковне свято 31 жовтня

31 жовтня вшановують пам’ять апостолів вiд 70: Стахія, Амплiя, Урвана, Наркиса, Апелiя та Арістовула. Про них відомо наступне. Святий апостол Андрій Первозванний висвятив Стахія в сан єпископа Візантійського, яким він був протягом 16 років, навертаючи язичників до християнської віри. Святий Амплій був єпископом у місті Діосполі; святий Урван – у Македонії. Святили вони також з благословення Андрія Первозванного. За проповідь Євангелія були віддані мученицькій смерті юдеями та язичниками. Святий Наркісс був святителем в Афінах. Святий Апеллій святительствував в Іраклії. Святого апостола Арістовула апостол Павло поставив на єпископа, він багатьох звернув до Христа, за що зазнав гоніння з боку язичників.

Народні прикмети

Якщо птахи сидять насупившись – буде затяжна негода.

Якщо зранку йде сніг, то зима буде теплою та прийде нескоро.

Що не можна робити 31 жовтня

Не можна лінуватися.

Не можна давати гроші в борг.

Не можна відмовляти людям у допомозі.