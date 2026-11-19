У соцмережах з’явилася інформація про чоловіка, який нібито нападає на жінок у метро чи біля входу на станцію підземки. Постраждалі кажуть, що це відбувається на “Холодній горі” та “Університеті”. У поліції МГ “Об’єктив” повідомили, що проводиться перевірка.

Один із випадків нібито стався біля станції метро «Холодна гора», біля виходу у бік KFC, йдеться на фейсбук-сторінці “Люботін”. За словами дівчини, невідомий чоловік раптово вдарив її по голові. Після цього вона звернулася до поліції, де їй нібито повідомили, що цей чоловік нещодавно побив іншу дівчину біля станції метро «Університет».

Прикмети чоловіка:

Високий, молодий, з чорним волоссям і бородою.

Біла куртка, чорний капюшон від толстовки.

Темно-коричневі штани з кишенями, заправлені в білі шкарпетки.

Темно синій рюкзак.

Автор повідомлення також стверджує, що чоловік нападає саме на жінок.

Ще про один випадок, який стався 8 листопада близько 21:30, на станції метро “Університет” розповіла 19-річна дівчина.

“Люботин” наводить її розповідь:

«8 листопада, близько 21:30, чоловік підхопив мене ззаду і сильно стиснув під ребрами, а потім розреготався. Після нападу він почав ставити мені питання про фільми та акторів. Просив номер телефону й сказав: “Буду чекати тебе тут завтра в цей же час”. Також він запитав, що я відчула, коли він мене налякав. На вигляд йому було приблизно 25–32 роки. Волосся чорне, коротке, борода також коротка й чорна. Був одягнений у темно-синю куртку, спортивні штани та кросівки. З особливих прикмет: на вилицях у нього було щось червоне — чи кров, чи щось намальоване, у темряві було не дуже добре видно. Також у нього були розширені зіниці, наче він був під чимось. Після цього випадку я звернулася до поліції метрополітену на станції «Університет»».

Чи пов’язаний цей випадок із раніше описаними нападами біля метро «Холодна гора», невідомо.

В облуправлінні поліції МГ “Об’єктив” пообіцяли перевірити цю інформацію, після чого повідомили:

“Звернень від постраждалих не надходило. За результатами моніторингу, інформацію зареєстровано в Єдиному обліку. Проводиться перевірка”.

Нагадаємо, у Нацполіції Харківської області розповіли МГ “Об’єктив”, яких небезпечних злочинів поменшало у Харкові та області у 2026 році.