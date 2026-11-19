Яких небезпечних злочинів поменшало у Харкові й області у 2026 році
Кількість розбоїв, вчинених у 2026 році, зменшилася в порівнянні із 2021 роком, повідомили МГ «Об’єктив» у Нацполіції Харківської області.
Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, або з погрозою застосування такого насильства (зокрема демонстрація зброї), вважається розбоєм.
За ст. 187 КК України до ЄРДР внесли наступну кількість кримінальних правопорушень у Харківській області:
у 2021 році – 80 правопорушень (надійшло 110 повідомлень),
у 2022 році – 32 (надійшло 53 повідомлення),
у 2023 році – 20 (надійшло 171 повідомлення),
у 2024 році – 24 (надійшло 176 повідомлень),
у 2025 році – 31 (надійшло 138 повідомлень),
у 2026 році – 15 (надійшло 86 повідомлень)