Статистика показує, що кількість грабежів, вчинених у 2026 році, зменшилася в порівнянні із 2021 роком, повідомили МГ «Об’єктив» у Нацполіції Харківської області.

Грабіж – це відкрите викрадення чужого майна без застосування насильства або з застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров’я.

За ст. 186 КК України до ЄРДР внесли наступну кримінальних правопорушень, вчинених на Харківщині:

у 2021 році – 420 (надійшло 578 повідомлень),

у 2022 році – 142 (надійшло 244 повідомлення),

у 2023 році – 129 (надійшло 677 повідомлень),

у 2024 році – 94 (надійшло 632 повідомлення),

у 2025 році – 82 (надійшло 553 повідомлення),

у 2026 році – 62 (надійшло 345 повідомлень).