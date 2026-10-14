Вирвав із рук дівчини телефон: 52-річного харків’янина підозрюють у грабежі

Через мобільний телефон iPhone, який чоловік вирвав із рук 19-річної дівчини, він може сісти на 10 років.

Як повідомили в облуправлінні поліції, пограбування сталося на вулиці. Чоловік вихопив її iPhone і втік разом із викраденим телефоном.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 52-річний городянин.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Харків’янину загрожує позбавлення волі до десяти років.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили у контейнері для сміття в Індустріальному районі Харкова. Тіло виявив працівник КП під час вивезення сміття.