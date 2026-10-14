Live
  • Ср 14.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.44

Вирвав із рук дівчини телефон: 52-річного харків’янина підозрюють у грабежі

Події 17:15   14.10.2026
Тетяна Литвіна
Вирвав із рук дівчини телефон: 52-річного харків’янина підозрюють у грабежі

Через мобільний телефон iPhone, який чоловік вирвав із рук 19-річної дівчини, він може сісти на 10 років. 

Як повідомили в облуправлінні поліції, пограбування сталося на вулиці. Чоловік вихопив її iPhone і втік разом із викраденим телефоном.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 52-річний городянин.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Харків’янину загрожує позбавлення волі до десяти років.

Читайте також: З’явилися фото з місця ДТП на Харківщині, де загинула Ольга Кривогуб

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили у контейнері для сміття в Індустріальному районі Харкова. Тіло виявив працівник КП під час вивезення сміття.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Неповнолітня пішла з дому після сварки з матір’ю під Харковом
Неповнолітня пішла з дому після сварки з матір’ю під Харковом
14.10.2026, 18:43
У ДТП загинула жінка, яка вижила після атаки на Богодухів і втратила родину
У ДТП загинула жінка, яка вижила після атаки на Богодухів і втратила родину
14.10.2026, 15:09
П’ятьох військовослужбовців вбив невідомий у Харківському районі: що відомо
П’ятьох військовослужбовців вбив невідомий у Харківському районі: що відомо
14.10.2026, 13:37
Чоловік на мопеді наїхав на вибухівку на Харківщині: він загинув
Чоловік на мопеді наїхав на вибухівку на Харківщині: він загинув
14.10.2026, 16:43
Вбивство військових на Харківщині: нові подробиці повідомили у ВСП
Вбивство військових на Харківщині: нові подробиці повідомили у ВСП
14.10.2026, 14:11
Вирвав із рук дівчини телефон: 52-річного харків’янина підозрюють у грабежі
Вирвав із рук дівчини телефон: 52-річного харків’янина підозрюють у грабежі
14.10.2026, 17:15

Новини за темою:

14.10.2026
Неповнолітня пішла з дому після сварки з матір’ю під Харковом
14.10.2026
Бійка у Харкові: одного чоловіка ушпиталили, іншому – вручили підозру
13.10.2026
Тіло чоловіка знайшли у сміттєвому контейнері в Харкові – НПУ розбирається
13.10.2026
Конфлікт між ТЦК і пенсіонеркою: 29-річному фігуранту вручили підозру
13.10.2026
Любовна драма у Харкові: жінка заявила про домашнє насильство


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вирвав із рук дівчини телефон: 52-річного харків’янина підозрюють у грабежі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 17:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через мобільний телефон iPhone, який чоловік вирвав із рук 19-річної дівчини, він може сісти на 10 років. ".