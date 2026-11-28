Попри контрастний старт року та незвично теплу осінь, більшість місяців 2026 року в Харківській області минули близько до кліматичної норми. Найбільше здивували синоптиків морозні січень і лютий, а також березень і жовтень, які виявилися на 4 градуси теплішими за норму.

Як розповіла МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Ксенія Калюжна, температурні показники та опади по місяцях розподілилися так:

Січень: 5–8° морозу (на 1–3° нижче за норму), опадів випало 70–100 мм (152–250% норми).

Лютий: 5–7° морозу (на 1–2° нижче за норму), опади — 57–81 мм (150–230% норми).

Березень: 5–6° тепла (на 4° вище за норму), лише 5–17 мм опадів (11–39% норми).

Квітень: 6,9–8,5° тепла (на 1,5–2° нижче за норму), опадів випало 34–74 мм — у середньому в межах норми (83–87%), але на північному сході області зафіксували 231%.

Травень: 16–17° тепла (близько до норми), опади — 25–63 мм (46–105% норми).

Червень: 19–21° тепла (близько до норми), опади — 20–58 мм (34–83% норми).

Липень: 20–21° тепла (близько до норми), опади розподілилися вкрай нерівномірно — на більшій частині області випало 94–119 мм (145–200% норми).

Серпень: 21–22° тепла (близько до норми), посушливий на більшій частині території (3–19 мм, або 28–46% норми), окрім південного сходу та окремих районів півночі (31–34 мм, 8 % норми).

Вересень: 16–17° тепла (близько до норми), опади — 54–67 мм (106–163% норми).

Жовтень: 12–13° тепла (на 4° вище за норму), опади на переважній території — 57–74 мм (117–151% норми), місцями — 37–42 мм (82–93% норми).

«Ні, це просто відхилення від норми на 4 градуси. Так, це вища температура, звичайно, дуже теплий місяць був. Але загалом сказати, що це аномалія, якої ніколи раніше не спостерігалося, — такого не було», — прокоментувала синоптикиня рекордне тепло в жовтні.



Остаточні підсумки листопада підіб’ють після 30-го числа, проте вже зараз відомо, що місяць тримається близько до температурної норми з перевищенням норми опадів.

Також Калюжна розповіла МГ “Об’єктив”, що наступна зима в Харкові та області очікується теплішою за кліматичну норму в середньому на 1, 5–2 градуси, проте без морозів не обійдеться. Імовірність того, що вона виявиться такою ж суворою та затяжною, як попередня, становить лише 20–25%. У грудні вдень прогнозують близько нуля, вночі — до 5-7 градусів морозу, а опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу перевищать норму. Найбільш нестабільними періодами стануть січень та перша половина лютого. Через постійні коливання температур та чергування теплих і холодних хвиль стійкого та високого снігового покриву протягом зими може не утворитися, а чи буде сніг на Новий рік, прогнозувати ще зарано. На характер сезону впливають тренд потепління за останні 30 років, явище Ель-Ніньйо, стан стратосферного полярного вихору та напрямок руху повітряних мас — з Атлантики чи північного сходу. Полярний вихор цього сезону поводиться нестабільно.