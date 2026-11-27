Прогноз погоди на суботу, 28 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. У цей день дощів не очікується.

На Харківщині протягом дня буде хмарно з проясненнями 🌥. Опадів не прогнозують.

Вітер очікується північний, 5-10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° морозу, вдень – від 0° до 5° морозу.

У Харкові протягом доби також буде без істотних опадів.

Вітер прогнозують північний, 5-10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде в межах 3 – 5° морозу, вдень очікується 0 – 2° морозу.

Нагадаємо, як полярний вихор та Ель-Ніньо можуть вплинути на зиму в Харкові та області, МГ «Об’єктив» розповіли у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.