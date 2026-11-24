Прогноз погоди на середу, 25 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня триматиметься хмарна погода ☁️. Прогнозують невеликі опади (сніг 🌨, мокрий сніг 💧❄️, дощ 🌧). На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер очікують західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.

У Харкові протягом доби очікують невеликі опади (сніг 🌨, мокрий сніг 💧❄️, дощ 🌧).

Вітер прогнозують західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° морозу, вдень близько 0°.