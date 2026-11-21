Мокрий сніг й ожеледь: на Харківську область суне негода
24 листопада очікують погіршення погодних умов на Харківщині, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.
24 листопада очікують погіршення погодних умов в Харківській області, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.
Зміна погоди станеться внаслідок переміщення активного південного циклону на територію України.
Очікують опади, вночі значні, у вигляді дощу 🌧, мокрого снігу 💧❄️ та снігу 🌨. Місцями прогнозують налипання мокрого снігу 💧❄️, ожеледь, вдень можлива хуртовина❄️💨.
Також очікують утворення снігового покриву висотою 1 – 9 см, місцями у північній половині області шар снігу сягатиме 12 – 18 см.
Вітер прогнозують північно-західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 💨 17 – 22 м/с.
Температура повітря 🌡 протягом доби близько 0°. Надалі утримується холодна вітряна погода з випадінням невеликого снігу 🌨. На дорогах прогнозують ожеледицю.