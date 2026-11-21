Заради спільних виробництв: що обговорював мер Харкова Терехов у Чехії
Голова Харкова Ігор Терехов провів переговори із директором Департаменту зовнішньоторгівельного співробітництва Міністерства сільського господарства Чехії Станіславом Нємєцом.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Зустріч пройшла у межах чесько-українського бізнес-форуму, куди у складі харківської делегації приїхали підприємці, зацікавлені у створенні спільних виробництв. Зокрема, йшлося про м’ясоперероблення, виробництво кондитерських і хлібобулочних виробів, перероблювання соняшникової олії тощо.
«Тут бізнес, який знає, як працювати в різних умовах і готовий створювати спільні підприємства. Але для нас важливо, щоб податки сплачувалися в Харкові», – зазначив Ігор Терехов.
Місто готове надати преференції підприємствам, що розміщуватимуть виробництво в Харкові, підкреслив мер. Це можуть бути пільги з місцевих податків і зборів.
Терехов також наголосив, що завдяки децентралізації місцева влада має більше можливостей оперативно ухвалювати рішення. Це дозволить швидше переходити від перемовин до реалізації спільних проєктів, вигідних для обох сторін.