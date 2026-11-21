Ради совместного производства: что обсуждал мэр Харькова Терехов в Чехии
Глава Харькова Игорь Терехов провел переговоры с директором Департамента внешнеторгового сотрудничества Министерства сельского хозяйства Чехии Станиславом Немецом.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
Встреча прошла в рамках чешско-украинского бизнес-форума, куда в составе харьковской делегации приехали предприниматели, заинтересованные в создании совместных производств. В частности, речь шла о мясопереработке, производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, переработке подсолнечного масла и т. д.
«Здесь бизнес, который знает, как работать в разных условиях, и готов создавать совместные предприятия. Но для нас важно, чтобы налоги платили в Харькове», — отметил Игорь Терехов.
Город готов предоставить преференции предприятиям, которые будут размещать производство в Харькове, подчеркнул мэр. Это могут быть льготы по местным налогам и сборам.
Терехов также акцентировал, что благодаря децентрализации местная власть имеет больше возможностей оперативно принимать решения. Это позволит быстрее переходить от переговоров к реализации совместных проектов, выгодных для обеих сторон.