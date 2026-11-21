Начиная с 2025 года правоохранители фиксируют уменьшение количества умышленных убийств, сообщили МГ «Объектив» в Нацполиции Харьковской области.

За 10 месяцев 2026 года в ЕРДР внесли 64 уголовных производства по фактам умышленных убийств (поступило 1238 сообщений), за аналогичный период в 2021 году – 171 (поступило 189 сообщений), в 2022 году – 138 (поступило 572 сообщения), в 2023 году – 130 (поступило 1742 сообщения), в 2024 году – 129 (поступило 932 сообщения), в 2025 году – 94 (поступило 992 сообщения).

Интересно, что сообщений в ИПНП об убийствах всегда больше, чем зарегистрированных производств в ЕРДР по ст. 115 УК Украины. Причина – следующие факторы: