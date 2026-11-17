Количество укрытий недостаточное, формально на Харьковщине их около 5 тысяч, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Имеющимися укрытиями мы перекрываем потребности 90 тысяч населения, отметил глава ХОВА.

«А теперь давайте спросим на улицах у людей, знают ли они своё ближайшее укрытие возле дома или просто на пути следования общественного транспорта. Имеют ли они доступ к этим укрытиям, будут ли они находиться там во время воздушной тревоги — наверняка большинство людей ответит со знаком вопроса. И это очень показательно. Мы должны критически увеличивать количество укрытий. Местами мы строим подземные школы, подземные детские сады, а это всё сооружения двойного назначения, и это укрытия прежде всего. В некоторых населённых пунктах это единственное построенное укрытие, где люди имеют возможность спрятаться. Например, в Песочине в подземном детском саду около сотни людей ночевали, когда прилетела «бандероль» посреди посёлка», — привёл пример Олег Синегубов.