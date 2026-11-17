Отвечая на вопрос журналистов, начальник ХОВА Олег Синегубов сказал, что пересматривать проекты укрытий, которые возводятся в Харьковской области, не будут. Строить планируют по ранее согласованным нормам, несмотря на то, что укрытие в Камышевахе в Запорожской области все же не выдержало удары нескольких КАБов.

«Это не наши обязанности, не наш функционал, потому что есть определенные нормы ГСНов, которые разработаны на общегосударственном уровне, и там четко указано, какие виды вооружения должна выдерживать та или иная подземная школа, то или иное радиационное укрытие или бомбоубежище», – сказал Синегубов.

Он также отметил, что в тот трагический день россияне сбросили на Камышеваху девять трехтонных бомб. И враг целенаправленно хотел уничтожить укрытие.

Отметим, 2 ноября оккупанты сбросили на центр Камышевахи девять авиабомб. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал людей, которые пришли в пункт выдачи гуманитарной помощи в здании неработающей школы. Под ударом также оказались спасатели и полицейские, которые прибыли на место удара. Поисково-спасательная операция продолжалась две недели – до 16 ноября. По окончательным данным, погибли 72 человека, еще четверо пострадавших до сих пор остаются в больнице.