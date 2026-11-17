В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине наблюдаются масштабные проблемы с электроснабжением. В частности, сложная ситуация в Запорожской и Днепровской областях. Энергетики работают над восстановлением разрушенного круглосуточно.

Там, отметили, энергетики пытаются восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры. Однако темпы работ существенно ограничивают российские обстрелы.

«Энергетики работали над восстановлением электроснабжения всю ночь, однако новые российские атаки снова привели к повреждениям и масштабным обесточениям. Фактически восстановительные работы приходится начинать снова, не успев завершить предыдущие», – объяснили энергетики.

Аварийные отключения на данный момент – в Полтавской и Харьковской областях. Специалисты пытаются восстановить стабильное электроснабжение круглосуточно.

Напомним, ночью 17 ноября Украина пережила очередной массированный обстрел. РФ била по Харькову, Киеву, Черкассам, Днепру, Павлограду и Запорожью. Около полуночи полетели первые ракеты – Воздушные силы ВСУ писали о пусках баллистики. В столице первые «прилеты» пришлись по объектам критической инфраструктуры. Мэр Виталий Кличко отметил: после атак начались проблемы с тепло- и водоснабжением. Помимо этого, подтвердил городской голова, враг обстрелял Северный и Южный мосты. После чего оккупанты взялись за Харьков. Ракетные удары пришлись по Холодногорскому району. Информацию о пострадавших и разрушениях не сообщали. Вскоре начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов проинформировал, что ночью и утром 17 ноября зафиксировали как минимум три удара РФ.

А утром в пресс-службе мэрии сообщили, что из-за нестабильного напряжения в Харькове наблюдаются проблемы в работе электротранспорта.