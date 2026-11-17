У НЕК “Укренерго” повідомили, що по всій Україні спостерігаються масштабні проблеми з електропостачанням. Зокрема, складна ситуація у Запорізькій та Дніпровській областях. Енергетики працюють над відновленням зруйнованого цілодобово.

Там, зазначили, енергетики намагаються поновити подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури. Проте темпи робіт суттєво обмежують російські обстріли.

“Енергетики працювали над відновленням електропостачання всю ніч, однак нові російські атаки знову призвели до пошкоджень та масштабних знеструмлень. Фактично відновлювальні роботи доводиться починати знову, не встигнувши завершити попередні”, – пояснили енергетики.

Аварійні відключення наразі – у Полтавській та Харківській областях. Фахівці намагаються відновити стабільне електропостачання цілодобово.

Нагадаємо, вночі 17 листопада Україна пережила черговий масований обстріл. РФ била по Харкову, Києву, Черкасах, Дніпру, Павлограду та Запоріжжю. Близько опівночі полетіли перші ракети – Повітряні сили ЗСУ писали про пуски балістики. У столиці перші «прильоти» припали по об’єктах критичної інфраструктури. Мер Віталій Кличко зазначив: після атак почалися проблеми із тепло- та водопостачанням. Крім цього, підтвердив міський голова, ворог обстріляв Північний та Південний мости. Після чого окупанти взялися за Харків. Ракетні удари припали по Холодногірському району. Інформацію про постраждалих та руйнування не повідомляли. Незабаром начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що вночі та вранці 17 листопада зафіксували як мінімум три удари РФ.

А вранці у пресслужбі мерії повідомили, що через нестабільну напругу в Харкові спостерігаються проблеми в роботі електротранспорту.