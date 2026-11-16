Аварійні відключення на Харківщині: людей просять економити електроенергію

Вранці 16 листопада в АТ “Харківобленерго” повідомили, що у Харківській області ввели аварійні відключення електроенергії.

“Мережеві обмеження зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів”, – уточнили в обленерго.

Фахівці також просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, зберігати спокій та економно споживати електроенергію.

Водночас, зазначили енергетики, на Харківщині продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.