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Аварійні відключення на Харківщині: людей просять економити електроенергію

Суспільство 09:15   16.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Аварійні відключення на Харківщині: людей просять економити електроенергію Зображення створене ШІ

Вранці 16 листопада в АТ “Харківобленерго” повідомили, що у Харківській області ввели аварійні відключення електроенергії.

“Мережеві обмеження зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів”, – уточнили в обленерго.

Фахівці також просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, зберігати спокій та економно споживати електроенергію.

Водночас, зазначили енергетики, на Харківщині продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 16 листопада в АТ “Харківобленерго” повідомили, що у Харківській області ввели аварійні відключення електроенергії.".