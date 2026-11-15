За ранок ворог тричі атакував Харків FPV: бив по автобусах та зупинці

У Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці російських атак, а також показали наслідки ударів FPV у місті.

За ранок правоохоронці нарахували три удари:

близько 08:15 у Салтівському районі міста російський дрон поцілив у дорожнє покриття неподалік житлового будинку;

орієнтовно о 09:01 у Київському районі зафіксовано влучання. Пошкоджено скління двох маршрутних автобусів;

близько 09:30 стався повторний удар російського FPV-дрона — цього разу по пожежно-рятувальному автомобілю. Пошкоджено скління та захисний каркас спецавтомобіля, а також скління зупинки громадського транспорту.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, перший “приліт” у Харкові 15 листопада зафіксували близько 09:05. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що у Київському районі дрон ударив по даху автобуса. За попередньою інформацією, уточнив Терехов, постраждалих внаслідок влучання немає. Незабаром ворог завдав повторного удару по тому ж району.