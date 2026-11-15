Live
  • Нд 15.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

За ранок ворог тричі атакував Харків FPV: бив по автобусах та зупинці

Події 13:15   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
За ранок ворог тричі атакував Харків FPV: бив по автобусах та зупинці

У Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці російських атак, а також показали наслідки ударів FPV у місті.

Обстріл Харкова вранці 15 листопада

За ранок правоохоронці нарахували три удари:

  • близько 08:15 у Салтівському районі міста російський дрон поцілив у дорожнє покриття неподалік житлового будинку;
  • орієнтовно о 09:01 у Київському районі зафіксовано влучання. Пошкоджено скління двох маршрутних автобусів;
  • близько 09:30 стався повторний удар російського FPV-дрона — цього разу по пожежно-рятувальному автомобілю. Пошкоджено скління та захисний каркас спецавтомобіля, а також скління зупинки громадського транспорту.

Обстріл Харкова вранці 15 листопада

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, перший “приліт” у Харкові 15 листопада зафіксували близько 09:05. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що у Київському районі дрон ударив по даху автобуса. За попередньою інформацією, уточнив Терехов, постраждалих внаслідок влучання немає. Незабаром ворог завдав повторного удару по тому ж району.

Читайте також: «Схожі на картеч»: РФ може споряджати БпЛА додатковими елементами

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Новини за темою:

15.11.2026
Є постраждалі, почалася пожежа: Харків під ударами БпЛА
15.11.2026
«Схожі на картеч»: РФ може споряджати БпЛА додатковими елементами
15.11.2026
Російський дрон ударив по даху автобуса в Харкові (доповнено)
15.11.2026
РФ “привітала” аграріїв із професійним святом, вбивши 20 корів
15.11.2026
У Харкові прорвало водогін: трамваї змінили маршрути

Популярно

Є постраждалі, почалася пожежа: Харків під ударами БпЛА
Є постраждалі, почалася пожежа: Харків під ударами БпЛА
15.11.2026, 14:05
Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії
15.11.2026, 06:00
У Харкові прорвало водогін: трамваї змінили маршрути
У Харкові прорвало водогін: трамваї змінили маршрути
15.11.2026, 09:05
Російський дрон ударив по даху автобуса в Харкові (доповнено)
Російський дрон ударив по даху автобуса в Харкові (доповнено)
15.11.2026, 09:44
РФ “привітала” аграріїв із професійним святом, вбивши 20 корів
РФ “привітала” аграріїв із професійним святом, вбивши 20 корів
15.11.2026, 11:05
За ранок ворог тричі атакував Харків FPV: бив по автобусах та зупинці
За ранок ворог тричі атакував Харків FPV: бив по автобусах та зупинці
15.11.2026, 13:15


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За ранок ворог тричі атакував Харків FPV: бив по автобусах та зупинці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 13:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці російських атак, а також показали наслідки ударів FPV у місті.".