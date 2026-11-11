Сьогодні 11 листопада 2026: яке свято та день в історії

11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон. У 1992-му Англіканська церква дозволила жінкам ставати священницями. У 1920-му в Парижі та Лондоні поховали невідомих воїнів у пам’ять усіх, хто загинув в часи Першої світової. У 1918-му підписали Комп’єнське перемир’я – Німеччина капітулювала, а в Польщі владу передали Юзефу Пілсудському. У 1880-му розпочалася акція, завдяки якій виникло слово “бойкот”. У 1843-му Ганс Крістіан Андерсен вперше опублікував казку “Гидке каченя”. У 1417-му завершився період, коли католицькою церквою керували одразу кілька Пап Римських.

Свята та пам’ятні дати 11 листопада

11 листопада – Міжнародний день енергозбереження, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, День памʼяті тварин-жертв війни.

Друга середа листопада – це Міжнародний день патології.

У світі також: День холостяка, Всесвітній день оригамі та Всесвітній день шопінгу.

11 листопада в історії

11 листопада 1417 року завершився церковний собор у Констанці, який тривав три роки. Так довго радитися церковним діячам довелося через справді критичну ситуацію – наявність кількох “Пап Римських” одночасно. Докладніше.

11 листопада 1843 року Ганс Крістіан Андерсен вперше опублікував казку “Гидке каченя”. Докладніше.

11 листопада 1880 року розпочалася акція, яка ввела у словники по всьому світу слово “бойкот”. Докладніше.

11 листопада 1918 року підписали Комп’єнське перемир’я між Антантою та Німецькою імперією. Докладніше.

11 листопада 1918 року – день відновлення незалежності Польщі. Докладніше.

11 листопада 1920 року у Франції та Великій Британії одночасно поховали у знакових місцях двох невідомих солдатів, які загинули під час Першої світової війни. Докладніше.

11 листопада 1992 року Генеральний синод Англіканської церкви проголосував за дозвіл жінкам ставати священницями. Така практика досі не прийнятна в Римо-католицькій та Православній церквах. Однак вона характерна для значної кількості християнських протестантських церков, зокрема деяких Лютеранських. Запрошена викладачка Гарвардської школи богослов’я Джина Зурло у 2024 році досліджувала гендерний аспект світового християнства. Зібрана нею статистика свідчить про те, що зараз 45% християн у світі належать до церков, де жінки можуть бути пасторками. Серед протестантів цей показник становить 83%.

Англіканська церква далеко не першою дійшла такого прогресивного гендерного рішення. Деякі протестантські церкви довірили жінкам бути пасторками ще у ХІХ столітті. Перше висвячення жінок-священниць в Англії здійснили у 1994 році.

“12 березня 1994 року в Бристольському кафедральному соборі єпископ Брістоля Баррі Роджерсон висвятив у священики 32 жінки, які стали першими в Англіканській церкві”, – зазначає офіційне інтернет-представництво Англіканської церкви.

Першою жінкою-священницею стала Анджела Бернерс-Вілсон (висвячення проводили в алфавітному порядку). Відтоді роль жінок в Англіканській церкві тільки зростає. У 2014-му їм дозволили ставати єпископками. А 25 березня 2026 року відбулася інтронізація першої в історії жінки — архієпископки Кентерберійської. Нею стала Сара Маллаллі. Вона також увійшла в історію як перша жінка на посаді єпископки Лондона

11 листопада 2022 року Збройні сили України зайшли до Херсона. Докладніше.

11 листопада 2022 року до харківського екопарку повернулися перші тварини.

Церковне свято 11 листопада

11 листопада вшановують пам’ять великомученика Мини. Докладніше.

Народні прикмети 11 листопада

Якщо ворони розкаркалися, буде похолодання.

Якщо в цей день іде дощ, то через 10 днів буде потепління.

Якщо хмари низькі, буде мороз.

Що не можна робити 11 листопада

Не можна ображати тварин.

Не можна переїдати та довго спати.