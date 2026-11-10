«Щоб не створити проблем Харкову»: чи небезпечне просування РФ у прикордонні

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону констатував, що наразі просування окупантів в прикордонні на півночі Харківщини фактично зупинене.

«На жаль, росіяни розширили свою зону контролю на схід від Гранева. Відтоді ситуація залишається такою, як і була. Тобто вони створили певну, доволі таки довгу, але не глибоку зону контролю вздовж кордону і вона там залишається. Це було просування не стільки вглиб, як вшир. Бо вони скоріше розсували свій контроль вздовж кордону», – пояснив Трегубов.

Він також оцінив наскільки небезпечне таке просування військ РФ у прикордонні.

«Саме по собі, якщо воно неглибоке, це не принципово. Оскільки це залежить від того чи є якийсь населений пункт безпосередньо на прикордонні. Якщо немає, якщо вони там просто в лісопосадках, то це неприємно, але з військової точки зору, несмертельно. Єдине, що у випадку Козачої Лопані, їх не варто пускати кудись далі та вглиб, там вже на південь близько Харків. І щоб не створювати додаткових проблем Харкову, краще їх на тому напрямку не пускати», – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”