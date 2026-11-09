Чому “скаче” напруга в електромережі – пояснює обленерго

Якщо коротко – то низька напруга в електричних мережах спричинена масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури та критичного перевантаження мереж, повідомили у Харківобленерго.

“Через знищення або пошкодження великих електростанцій та магістральних вузлів порушено стабільний розподіл потужності між регіонами. Крім того, може спостерігатися ефект «пікового навантаження» після відключень. Після планового вимкнення в мікрорайоні знову з’являється електроенергія, тисячі приладів запускаються одночасно. Бойлери, холодильники, пральні машини та обігрівачі створюють колосальний стрибок споживання, через що напруга на лінії різко «просідає»”, – пояснюють енергетики.

Також із настанням холодів люди масово включають електричні обігрівачі та кондиціонери для опалення. А ті додатково перевантажують електричні мережі.

Щоб зберегти свої електроприлади, в обленерго рекомендують:

Встановити реле напруги (типу Zubr), яке відсікає живлення, якщо напруга виходить за безпечні межі.

Використовувати стабілізатори напруги для захисту найчутливішої та найдорожчої техніки.

Не включати всі енергоємні прилади одночасно у перші 15–20 хвилин після відновлення електропостачання.

Нагадаємо, вранці 9 листопада в АТ «Харківобленерго» повідомили, що на Харківщині застосували аварійні відключення світла. Це пов’язано зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі.